Кава і вино не зашкодять білій посмішці: стоматологи розкрили кілька секретів

Медики поділилися кількома трюками, які справді працюють.

Кожному з нас знайома ситуація, коли чашка ранкової кави або келих вина за вечерею здатні з часом зіпсувати білу посмішку. Але відмовляти собі в цих маленьких радощах зовсім не хочеться — вчені розповіли, як зберегти білизну зубів та не відмовлятися від улюблених звичок, пише Inverse.

Дослідження показали, що під час пандемії значно зріс попит на різні засоби для відбілювання зубів — загалом сягнув понад 5 мільярдів доларів.

Різні пасти, ополіскувачі та інші засоби дійсно можуть допомогти відбілити зуби, проте вони також можуть зашкодити емалі. Стоматологи розкрили кілька секретів, які допоможуть зберегти білизну посмішки, не відмовляючись від улюблених продуктів.

Медики пояснюють, що існують два типи плям на зубах — зовнішні та внутрішні. Перші виникають внаслідок впливу продуктів та сигарет, а другі — через вплив на внутрішній шар зубів. У другому випадку допомогти зможуть лише ліцензовані стоматологи, а в першому допоможуть кілька простих порад.

Вчені зазначають, що найбільше впливає на білизну зубів чай, кава і вино — через дубильні речовини, що містяться в них. Цікаво, що всупереч поширеному переконанню, чай забарвлює зуби сильніше за каву. Стоматологи зазначають, що це відбувається через те, що в ньому міститься більше дубильних речовин, ніж у каві. Це стосується як чорного, і зеленого чаю.

Вчені радять полоскати рота після вживання напоїв простою водою. Крім того, стоматологи впевнені, що пошкодження зубів будуть меншими, якщо вживати напої через трубочку, тим самим зменшуючи час дії напою на емаль.

Також стоматологи радять усвідомлено підійти до вибору гігієнічних засобів для зубів. Отже, ось що треба знати:

1. Вибирайте ополіскувачі для рота без вмісту хлоргексидину глюконату

Такі ополіскувачі прекрасні для лікування різних захворювань порожнини, проте можуть спричинити коричневі плями.

2. Уникайте агресивних відбілювальних зубних паст, що особливо містять вугілля

Як правило, вони є надто абразивними і можуть нашкодити емалі — витончити її.

Крім того, стоматологи зазначають, що зіпсувати білу посмішку можуть такі спеції, як куркума та карі. На жаль, у цьому разі запобігти появі жовтизни не вийде. Медики радять скористатися професійним чищенням, щоб позбутися від наслідків вживання цих спецій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що вчені зрозуміли, що змушує нас пити більше вина — виявилося розмір має значення.