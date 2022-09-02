Розмір має значення. Учені зрозуміли, що змушує нас пити більше вина

Дослідження показало, що менші келихи допоможуть скоротити кількість алкоголю.

Ще одне цікаве дослідження британських учених показало, що кількість випитого нами вина на тиждень безпосередньо залежить від келихів, з яких ми п'ємо, пише Scitech Daily.

У новому дослідженні взяли участь понад 250 британських сімей, які випивають щонайменше дві пляшки вина на тиждень. Учені розділили дослідження на два двотижневі етапи. Кожні 14 днів британці закуповували певну кількість вина, проте одні купували напої у звичних пляшках по 750 мл, інші ж у ємностях по 375 мл. Крім того, піддослідних розділили на групи залежно від розмірів келихів — по 290 та 350 мл.

Після кожного з двотижневих періодів учені фіксували кількість випитого сім'ями вина. Результати показали, що люди, які використовували менші келихи, споживали менше алкоголю на 6,5% — кількість споживання напою знизилася на 253 мл. Якась закономірність простежувалася також у групи, яка закуповувала вино у менших ємностях — споживання знизилося на 3,6%, тобто на 146 мл.

Дослідники зазначають, що за останні кілька десятиліть обсяг бокалів різко збільшився — сьогодні у продажу можна зустріти фужери, що вміщають більш ніж одну пляшку вина. Крім того, вчені з'ясували зв'язок між обсягами келихів і вина, що продається у ресторанах.

Надалі британські вчені сподіваються, що отримані ними результати можна буде використати для кампанії зі скорочення вживання алкоголю. Також дослідники вважають, що ці дані можна використовувати для перегляду оптимального розміру келихів, які будуть використовуватись у барах і ресторанах.

До речі, раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найстаріше вино у світі, яке ще можна пити — воно залишалося закупореним у ємності майже 1700 років.