Размер имеет значение. Ученые поняли, что заставляет нас пить больше вина

Исследование показало, что меньшие бокалы помогут сократить количество потребляемого алкоголя.

Еще одно любопытное исследование британских ученых показало, что количество выпитого нами вина в неделю напрямую зависит от бокалов из которых мы пьем, пишет Scitech Daily.

В новом исследовании приняли участие более 250 британских семей, которые выпивают не менее двух бутылок вина в неделю. Ученые разделили исследование на два двухнедельных этапа. Каждые 14 дней британцы закупали определенное количество вина, однако одни покупали напитки в привычных бутылках по 750мл, другие же — в емкостях по 375 мл. Кроме того, испытуемых разделили на группы в зависимости от размеров бокалов — по 290 и 350мл.

После каждого из двухнедельных периодов ученые фиксировали количество выпитого семьями вина. Результаты показали, что люди использовавшие меньшие бокалы потребляли меньше алкоголя на 6,5% — количество потребления напитка снизилось на 253мл. Некая закономерность прослеживалась также у группы, которая закупала вино в меньших емкостях — потребление снизилось на 3,6%, то есть на 146 мл.

Исследователи отмечают, что за последние несколько десятилетий объем бокалов резко увеличился — сегодня в продаже можно встретить фужеры вмещающие более чем одну бутылку вина. Кроме того, ученые обнаружили связь между объемами бокалов и вина, продаваемого в ресторанах.

В дальнейшем британские ученые надеются, что полученные ими результаты можно будет использовать для кампании по сокращению употребления алкоголя. Также исследователи считают, что эти данные можно использовать для пересмотра оптимального размера бокалов, которые будут использоваться в барах и ресторанах.

Кстати, ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самое старое вино в мире, которое все еще можно пить — оно оставалось закупоренным в емкости почти 1700 лет.