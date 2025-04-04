Диета на три дня в неделю: найден способ похудения, эффективнее подсчета калорий

Новое исследование показало, что очень простая стратегия снижения веса имеет больший эффект, чем скрупулезный, ежедневный подсчет калорий. Речь идет о режиме прерывистого голодания 4:3.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Этот режим предполагает ограничение калорий в течение трех дней в неделю и обычный прием пищи в остальные дни. Эксперимент показал, что такой подход позволил людям в среднем, сбросить 7,6% веса за год в сравнении с 5% при ежедневном ограничении калорий.

Авторы исследования признают, что разница не слишком велика, но результаты показывают, что такой метод может оказаться эффективнее, так как его легче придерживаться.

В исследовании приняли участие 165 человек с избыточным весом или ожирением, чей возраст составлял от 18 до 60 лет. Одна группа испытуемых придерживалась прерывистого голодания 4:3, а вторая – ежедневно ограничивала потребляемые калории и увеличивала уровень активности.

Группа прерывистого голодания ограничивала потребление калорий на 80% три из семи дней. В остальные дни недели калории никак не ограничивались, хотя здоровое питание поощрялось. Вторая группа ограничивала потребление калорий на 34%, и делала это каждый день.

Разница в сброшенных килограммах различалась в обеих группах, но в группе прерывистого голодания люди потеряли 7,7 кг в сравнении с 4,8 во второй. В обеих группах также наблюдалось улучшение таких показателей, как артериальное давление.

Результаты исследования были опубликованы с некоторыми оговорками. Одна из них заключается в том, что участники самостоятельно сообщали о потреблении пищи и энергии. Возможно, группа прерывистого голодания могла потреблять меньше калорий в свои "выходные" дни.

Как считают исследователи, это может быть показателем того, что людям легче придерживаться интервального голодания. Программы по снижению веса более эффективны, если их легче соблюдать.

Напомним, ограничение калорий может сдержать болезнь десен, заявили ученые. Подсчет калорий может приобрести совершенно новое значение, поскольку недавнее исследование указывает на их потенциальную роль в борьбе с заболеваниями десен.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.