"Меняет представление об эволюции": ученые нашли муравья, которому более 16 миллионов лет (фото)

В Доминиканской Республике ученые нашли окаменелого муравья, которому, предположительно, 16 миллионов лет и который хранился в янтаре.

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Об этом пишет Discover wildlife.

Исследователи утверждают, что это первый известный представитель вида Basiceros enana, найденный в Карибском регионе.

"Обнаружить такой образец в янтаре — очень увлекательно. Это как найти бриллиант. Эта окаменелость уникально отличается от всех своих современных сородичей и меняет представление об эволюционной истории Basiceros", — рассказал соавтор исследования из Технологического института Нью-Джерси Джанпьеро Фиорентино.

Муравей Basiceros enana — вымерший вид муравьев, он достигает чуть более 5 миллиметров в длину, что делает его значительно меньше его ближайших живых родственников, которые могут вырастать до 9 миллиметров. Это группа муравьев, известных своими невероятными способностями к маскировке. Их тела покрыты специально адаптированными волосками, которые задерживают частицы почвы и листьев, что позволяет им незаметно сливаться с окружающей средой.

Муравей Basiceros enana в янтаре Фото: Відкриті джерела

До сих пор считалось, что муравьи Basiceros жили в Центральной и Южной Америке — от Коста-Рики до южной Бразилии. Неожиданное открытие в Карибском бассейне заставило исследователей пересмотреть это представление.

Чтобы исследовать окаменелость, ученые использовали передовые методы визуализации, в частности 3D-реконструкцию и микрокомпьютерную томографию.

"Поскольку янтарь сохраняет целые организмы в трех измерениях, мы можем получить массу данных даже из крошечного муравья", — пояснил старший автор и доцент биологии Фил Барден.

Находка ученых позволила осуществить анализ муравья

Находка позволила ученым проанализировать мелкие детали муравья — от строения его головы и нижней челюсти до уникального расположения волосков на теле.

Одним из самых интересных фактов, по мнению ученых, является то, что муравей уже имел характерные камуфляжные черты, которые можно увидеть у современных муравьев. К ним относятся два типа волосков — длинные, похожие на щетку, которые собирают мусор, и более короткие, которые удерживают их близко к телу. Исследователи считают, что это свидетельствует о том, что их стратегия прятаться уже была хорошо разработана миллионы лет назад.

"Обнаружение такой уникальной окаменелости помогает нам понять, как долго организмы могли использовать эту стратегию, хотя наличие этих характеристик не обязательно гарантирует, что они вели себя таким образом", — отметил Фиорентино.

Несмотря на способность приспосабливаться, карибские муравьи исчезли из-за изменений окружающей среды или конкуренции с другими видами.

"Наличие Basiceros в доминиканском янтаре свидетельствует о том, что древние сухопутные мосты могли обеспечивать пути для этих муравьев, чтобы пройти с материка в Карибский бассейн. Эта окаменелость является частью более крупной головоломки, которая поможет нам понять, почему некоторые группы организмов вымирают, а другие остаются на миллионы лет", — пояснил Барден.

Ученые считают, что понимание схемы локального вымирания этих муравьев имеет решающее значение для предотвращения вымирания других видов в наше время и защиты биоразнообразия.

Напомним, ученые нашли роскошно украшенную виллу времен императора Траяна.

Фокус также писал о том, как контрабандисты пытались вывезти 5 тысяч муравьев.