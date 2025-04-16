Прятали в шприцах и пробирках: контрабандисты пытались вывезти 5 тысяч муравьев

Четверо контрабандистов в Кении пытались вывезти в шприцах и пробирках около 5000 муравьев-маток для дальнейшей продажи насекомых на рынках экзотических животных в Европе и Азии. Теперь мужчины предстанут перед судом.

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Об этом пишет Reuters. Отмечается, что служба охраны дикой природы Кении (KWS) назвала это дело знаковым в борьбе с незаконной торговлей дикими животными.

Фото: Reuters

По информации издания, власти перехватили крупную партию живых муравьев-маток, среди которых были представители вида Messor Cephalotes (гигантский африканский муравей-жнец). Насекомых обнаружили спрятанными в специально модифицированных пробирках и шприцах. Они были разработаны таким образом, чтобы муравьи могли выживать до двух месяцев. В ведомстве назвали это хорошо спланированным преступлением.

Издание сообщает, что правоохранители изъяли около 5000 муравьев-маток, упакованных в 2244 контейнера. Рыночная стоимость этой партии оценивается примерно в 1 миллион кенийских шиллингов (около 7800 долларов США).

Отмечается, что все признали свою вину в незаконном хранении и торговле живыми дикими животными. Судебное разбирательство в настоящее время продолжается.

Журналисты рассказывают, что эти муравьи распространены в Кении и пользуются значительным спросом среди иностранных коллекционеров. Содержат их в формикариях — специальных прозрачных контейнерах для наблюдения за жизнью сложных муравьиных колоний. Цена живой королевы этого вида достигала 99,99 фунта стерлингов (около 132,44 доллара США).

"Messor Cephalotes — это настоящая находка для многих. Королевы достигают длины 20-24 мм и имеют привлекательную красно-коричнево-черную окраску", — рассказывает издание.

Напомним, ранее американские исследователи обнаружили, что королевы муравьев вынуждены поедать некоторых из своих детей. Они делают это, чтобы спасти себя и других.

Впоследствии ученые отметили, что муравьи способны помочь людям решить одну из самых насущных проблем современного мира — пробки. Дело в том, что эти насекомые широко известны высокоорганизованным социальным поведением и давно вдохновляют ученых на новые исследования.