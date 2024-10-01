Жестокая любовь. Королевы муравьев поедают собственных детей, чтобы спасти остальное потомство

Исследователи обнаружили, что муравьиные матери вынуждены практиковать "гигиенический каннибализм" из-за жестокой любви.

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Быть королевой муравьев не так уж просто — у них попросту нет времени нянчиться со своим больным потомством, а потому порой их любовь к детям выглядит жестоко. Американские исследователи обнаружили, что королевы вынуждены поедать некоторых из своих детей, чтобы спасти себя и остальных, пишет Science Alert.

Ученые обнаружили, если недавно вылупившийся черный садовый муравей подвергается воздействию патогена, королева попросту высасывает и глотает каждую частичку "червивого тела" своего потомства, прежде чем оно станет заразным.

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Это может звучать жестоко, однако ученые отмечают, что такое поведение не более ем "гигиенический каннибализм", не дающий другим личинкам и самой королеве заболеть, пока они находятся в одном гнезде. Кроме того, поедание слабого потомства обеспечивает мать-королеву энергией для следующего производства яиц.

По словам соавтора исследования, биолога из Оксфордского университета Флинна Биззелла, королевы муравьев начинают строить свои колонии в одиночку. По сути, они морят себя голодом, чтобы вырастить первых рабочих муравьев. Исследования уже показали, что у королев, которые производят большое количество рабочих муравьев, больше шансов на выживание, а потому возможность поедать и перерабатывать зараженных личинок, получая энергию для производства нового потомства означает, что ценные ресурсы не растрачиваются зря.

В новом исследовании Биззелл с коллегой, биологом из Оксфордского университета Кристофером Пуллом, обнаружили, что рабочие муравьи в устоявшихся колониях не проявляют тех же самых каннибалистических тенденций. Предыдущие исследования даже показали, что у некоторых видов рабочие и солдаты на самом деле даже способны лечить раненых и больных сородичей посредством лекарств или ампутаций.

Флоридские муравьи-плотники также потребляют собственный яд для защиты Фото: Simon Tragust

Увы, эти меры не сработают в гнезде черного садового муравья (Lasius niger), особенно когда колония только начинает свое существование. В таком уязвимом состоянии королевы не могут просто вытащить больные личинки из питомника, так как они запечатаны внутри вместе со своим потомством — по сути, им не может помочь и кто-то извне.

В подобной среде, когда гнездо забито до отказа, риск распространения инфекций чрезвычайно велик, а потому королевы не могут игнорировать его. Когда они обнаруживают патоген в гнезде, им приходится уничтожать зараженную личинку, если они способны найти ее.

Результаты наблюдений показывают, что при необходимости королевы способны поглотить 92% зараженных личинок. Ученые также выяснили, что те королевы, которые делают это, в следующий раз способны отложить на 55% больше яиц в следующий раз.

В своих экспериментах Биззелл и Пулл подвергли пять личинок на королеву воздействию инфекционных спор грибкового патогена. После этого их оставили в покое на сутки, чтобы развилась смертельная инфекция. Далее личинок вернули в гнезда и наблюдали за поведением королев. В течение нескольких часов матери жевали. Они съели почти всех больных особей, оставив в живых большинство здоровых.

Результаты показывают, что грибковый патоген, по-видимому, не оказал воздействия на самих королев, даже после того, как они поглотили его. Ученые подозревают, что это происходит из-за того, что муравьи каким-то образом способны защитить себя изнутри.

Ученые также заметили, как некоторые королевы чистят железу на брюшках. Эта железа вырабатывает кислый антимикробный яд, и, проглотив яд, муравьи, возможно, могли нейтрализовать патоген в своем кишечнике.

Дальнейшие эксперименты, где ученые использовали личинок, которые уже умерли и начали производить плодовые тела с инфекционными спорами, королевы чистили и опрыскивали трупы ядом из своей железы. Ученые подозревают, что эта стадия заражения намного более опасна для королев. Даже после опрыскивания личинок королева умирала от инфекционного заболевания почти в 80 процентах случаев. Даже если королеве удавалось выжить, ее потомству все равно умирало. Все они погибали из-за вторичных инфекций.

Ранее Фокус писал о том, что ученые сосчитали, сколько муравьев живет на Земле.