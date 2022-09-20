Совсем нечем заняться. Ученые сосчитали, сколько муравьев живет на Земле

Исследователи посчитали, что все-все муравьи на планете составляют около 12 млн тонн сухого углерода, что больше массы всех птиц и млекопитающих вместе взятых.

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Премия за самые причудливые достижения в мире науки в 2022 оду уже вручена, однако возможно мы знаем, кто будет номинирован на следующую Шнобелевскую премию. Ученые задались вопросом, сколько всего муравьев живет на Земле, пишет Science Alert.

Словно крот в "Дюймовочке", считающий зерна за весь год, ученые изучили около пятисот различных исследований, чтобы сосчитать каждого муравья на Земле. Задачка не из простых — в мире существует около 16 тысяч различных видов муравьев, и это только те, что известны науке. А сколько еще неизвестных?

Муравьи являются важной частью природы — они аэрируют почву, рассеивают семена, разрушают органические материалы, формируют среду обитания для других животных и отыгрывают важную роль в пищевой цепи. Этим крошечным существам удалось колонизировать почти все экосистемы, регионы и континенты. Так, что это не первый раз, когда ученым пришла мысль сосчитать всех муравьев на планете. Правда, раньше дальше догадок дело не доходило.

К новому исследованию ученые подошли основательно — изучили около 500 различных анализов на семи языках (английском, португальском, испанском, французском, немецком, китайском и даже русском). Исследование настолько масштабное, что охватывает все континенты и места обитания муравьев, включая леса, луга, пустыни и города.

В результате оказалось, что на планете около 20 квадриллионов муравьев. Более ранние анализы исследования показывали цифры в два, а то и двадцать раз меньше. Однако ученые уверены, что их новые расчеты являются наиболее точными и делают наименьшее количество предположений.

Но на этом исследователи не остановились — они захотели сосчитать сколько весят все эти 20 квадриллионов муравьев. Оказалось, что общий вес этих насекомых на планете составляет порядка 12 млн тонн углерода, что больше чем все известные дикие птицы и млекопитающие на Земле. Более того, общая биомасса муравьев составляет около 20% от биомассы человека.

Отметим, что данные подсчеты включают лишь углерод, то есть учитывалась лишь половина сухого веса муравьев, а это значит, что если бы были учтены все телесные элементы насекомых, их общий вес был бы еще больше.

Кроме того, в ходе исследования ученые обнаружили, что муравьи неравномерно распределены по поверхности планеты. Пик их обитания приходится на тропики. Но есть одно но. Большинство муравьев для изучения были собраны из наземного слоя, а значит информация о количестве насекомых на деревьях или под землей не является полной.

Ранее Фокус писал о победителях Шнобелевской премии в 2022 году — в этом году ученые заинтересовались созданием лося для краш-теста и изучением влияния запоров на сексуальную жизнь скорпионов.