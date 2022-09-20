Зовсім нема чим зайнятися. Вчені порахували, скільки мурах живе на Землі

Дослідники порахували, що всі мурахи на планеті становлять близько 12 млн тонн сухого вуглецю, що більше маси всіх птахів і ссавців разом узятих.

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Премію за найвигадливіші досягнення у світі науки в 2022 році вже вручено, проте можливо ми знаємо, хто буде номінований на наступну Шнобелівську премію. Вчені поцікавилися, скільки всього мурах живе на Землі, пише Science Alert.

Немов кріт у Дюймовочці, який рахує зерна за весь рік, вчені вивчили близько п'ятисот різних досліджень, щоб порахувати кожну мурашку на Землі. Завдання не з простих — у світі існує близько 16 тисяч різних видів мурах, і це тільки ті, що відомі науці. А скільки невідомих?

Мурахи є важливою частиною природи — вони аерують ґрунт, розсіюють насіння, руйнують органічні матеріали, формують місце існування для інших тварин і відіграють важливу роль у харчовому ланцюгу. Цим крихітним істотам вдалося колонізувати майже всі екосистеми, регіони та континенти. Так, що це не вперше, коли вченим прийшла думка порахувати всіх мурах на планеті. Раніше, щоправда, далі припущень справа не доходила.

До нового дослідження вчені підійшли ґрунтовно — вивчили близько 500 різних аналізів семи мовами (англійською, португальською, іспанською, французькою, німецькою, китайською і навіть російською). Дослідження настільки масштабне, що охоплює всі континенти та місця проживання мурах, включаючи ліси, луки, пустелі та міста.

В результаті виявилося, що на планеті близько 20 квадрильйонів мурах. Більш ранні аналізи дослідження показували цифри у два, а то й у двадцять разів менше. Проте вчені впевнені, що їхні нові розрахунки є найточнішими та роблять найменшу кількість припущень.

Але на цьому дослідники не зупинилися — вони захотіли порахувати скільки важать усі ці 20 квадрильйонів мурах. Виявилося, що загальна вага цих комах на планеті становить близько 12 млн тонн вуглецю, що більше ніж усі відомі дикі птахи та ссавці на Землі. Понад те, загальна біомаса мурах становить близько 20% від біомаси людини.

Зазначимо, що дані підрахунки включають лише вуглець, тобто враховувалася лише половина сухої ваги мурах, а це означає, що якби були враховані всі тілесні елементи комах, їхня загальна вага була б ще більшою.

Крім того, під час дослідження вчені виявили, що мурахи нерівномірно розподілені поверхнею планети. Пік їхнього проживання припадає на тропіки. Але є одне але. Більшість мурах для вивчення були зібрані з наземного шару, а отже, інформація про кількість комах на деревах або під землею не є повною.

Раніше Фокус писав про переможців Шнобелівської премії у 2022 році — цього року вчені зацікавилися створенням лося для краш-тесту та вивченням впливу запорів на сексуальне життя скорпіонів.