Лекари от природы. Муравьи производят антибиотики и используют их для лечения инфицированных ран

Ученые впервые заметили, что насекомые сами производят химические вещества, которые используют для лечения сложных боевых ран.

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Давно известно, что некоторые муравьи способны вырабатывать химические вещества, обладающие антибиотическими свойствами. Однако лишь недавно ученые впервые заметили, что один вид муравьев не только производит эти антибиотики, но и использует химические соединения для лечения инфицированных боевых ран других представителей своего вида, пишет New Atlas.

Речь идет о виде муравьев Матабеле (Megaponera analis), обитающих в разных регионах Африки к югу от пустыни Сахара. Известно, что представители этого вида питаются исключительно термитами, а значит время от времени им приходится совершать набеги на близлежащие колонии термитов. Но эти колонии защищают термиты-солдаты, которые вовсе не являются беззащитными и способны наносить серьезные раны многим захватчикам. Если эти раны будут инфицированы, раненые насекомые погибнут.

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В новом исследовании международная группа исследователей обнаружила, когда такие раны инфицируются, углеродный профиль твердого экзоскелета муравья изменяется таким образом, что эти изменения могут заметить другие насекомые в колонии. В ответ окружающие муравьи вытягивают секрет антибиотика из одной из своих метаплевральных желез, расположенных по бокам грудной клетки, а затем наносят его на рану при помощи нижней челюсти.

Метаплевральные железы, из которых происходят антибиотические вещества, расположены по бокам грудной клетки муравья Фото: Okinawa Institute of Science and Technology

Ученые провели лабораторные испытания и обнаружили, что применение жидкого антибиотика снижает смертность среди инфицированных муравьев примерно на 90%. Наиболее любопытным остается то, что один тип бактерий, ответственный за инфекции у муравьев Pseudomonas aeruginosa, также часто является виновником устойчивых к антибиотикам инфекций у людей. В результате ученые надеются, что антибиотики муравьев в дальнейшем можно будет использовать и для лечения людей.

По словам соавтора исследования из немецкого Университета Юлиуса-Максимилиана в Вюрцбурге, доктора Эрика Франка, науке неизвестно ни одно другое живое существо, кроме людей, способное выполнять столь сложные методы лечения ран.

Ранее Фокус писал о том, что ученые сосчитали, сколько муравьев живет на Земле.