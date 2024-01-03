Лікарі від природи. Мурахи виробляють антибіотики та використовують їх для лікування інфікованих ран

Учені вперше помітили, що комахи самі виробляють хімічні речовини, які використовують для лікування складних бойових ран.

Related video

Давно відомо, що деякі мурахи здатні виробляти хімічні речовини, що мають антибіотичні властивості. Однак лише нещодавно вчені вперше помітили, що один вид мурах не тільки виробляє ці антибіотики, а й використовує хімічні сполуки для лікування інфікованих бойових ран інших представників свого виду, пише New Atlas.

Йдеться про вид мурах Матабеле (Megaponera analis), що мешкають у різних регіонах Африки на південь від пустелі Сахара. Відомо, що представники цього виду харчуються виключно термітами, а значить час від часу їм доводиться здійснювати набіги на довколишні колонії термітів. Але ці колонії захищають терміти-солдати, які зовсім не є беззахисними та здатні наносити серйозні рани багатьом загарбникам. Якщо ці рани будуть інфіковані, поранені комахи загинуть.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні міжнародна група дослідників виявила, коли такі рани інфікуються, вуглецевий профіль твердого екзоскелета мурашки змінюється таким чином, що ці зміни можуть помітити інші комахи в колонії. У відповідь навколишні мурахи витягують секрет антибіотика з однієї зі своїх метаплевральних залоз, розташованих з боків грудної клітки, а потім наносять його на рану за допомогою нижньої щелепи.

Метаплевральні залози, з яких походять антибіотичні речовини, розташовані з боків грудної клітки мурашки Фото: Okinawa Institute of Science and Technology

Вчені провели лабораторні випробування і виявили, що застосування рідкого антибіотика знижує смертність серед інфікованих мурах приблизно на 90%. Найцікавішим залишається те, що один тип бактерій, відповідальний за інфекції у мурах Pseudomonas aeruginosa, також часто є винуватцем стійких до антибіотиків інфекцій у людей. У результаті вчені сподіваються, що антибіотики мурах надалі можна буде використовувати і для лікування людей.

За словами співавтора дослідження з німецького Університету Юліуса-Максиміліана у Вюрцбурзі, доктора Еріка Франка, науці невідома жодна інша жива істота, окрім людей, здатна виконувати настільки складні методи лікування ран.

Раніше Фокус писав про те, що вчені порахували, скільки мурах живе на Землі.