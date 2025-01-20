Найден способ навсегда избавиться от пробок на дорогах: какое животное послужило примером (видео)

Исследователи раскрыли секреты муравьев по плавному движению в больших количествах — это может помочь и людям.

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Муравьи широко известны высокоорганизованным социальным поведением и давно вдохновляют ученых на новые исследования. В частности их внимание привлекли простые решения сложных проблем, теперь ученые считают, что муравьи способны помочь людям решить одну из самых насущных проблем современного мира — пробки, пишет PHYS.org.

В новом исследовании двое профессоров из Университета Тренто сосредоточились на понимании поведения муравьев — ученые пытались выяснить, как насекомым удается передвигаться упорядоченно, без остановок и перебоев, даже в больших количествах.

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По словам профессора, специализирующегося на дорожной и железнодорожной инфраструктуре на кафедре гражданского, экологического машиностроения, и соавтора исследования Марко Герриери, муравьи — один из немногих видов на Земле, способных справляться с двусторонними транспортными потоками, похожими на наши транспортные развязки. Но в отличие от людей, муравьям удается двигаться плавно и без заторов.

В ходе исследования ученые наблюдали за 30сантиметровой муравьиной тропой, что эквивалентно 100 длинам тела каждого муравья. Команда проанализировала видеоматериалы с помощью алгоритмов глубокого обучения, а также отследила перемещение отдельных особей, составив карту их траекторий, скоростей, потоков и плотностей.

Известно, что муравьи следуют феромонным тропам, отмеченным лидером-муравьем. Насекомые движутся колоннами с небольшими промежутками и без обгона. По словам профессора Герриери, эта тактика, вероятно, может стать полезной и для людей.

Команда полагает, что в будущем системы дорожного движения для автономных транспортных средств могут быть вдохновлены поведением муравьев. Ученые также считают, что подобно муравьям, общающимся с помощью феромонов, подключенные и автоматизированные транспортные средства в будущем, вероятно, могли бы использовать передовые коммуникационные технологии для общения друг с другом и управлением дорожной инфраструктуры.

Предполагается, что такой подход мог бы помочь ученым сформировать скоординированные колонны, двигаясь на высоких скоростях с близким интервалом по параллельным полосам. Авторы исследования считают, что это может повысить эффективность дорожного движения, а также, вероятно, поможет сократить выбросы газов.

Ранее Фокус писал о том, что пробки на дорогах повреждают человеческий мозг.