Знайдено спосіб назавжди позбутися заторів на дорогах: яка тварина послужила прикладом (відео)

Дослідники розкрили секрети мурах щодо плавного руху у великих кількостях — це може допомогти й людям.

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Мурахи широко відомі високоорганізованою соціальною поведінкою і давно надихають вчених на нові дослідження. Зокрема їхню увагу привернули прості розв'язання складних проблем, тепер учені вважають, що мурахи здатні допомогти людям вирішити одну з найнагальніших проблем сучасного світу — затори, пише PHYS.org.

У новому дослідженні двоє професорів з Університету Тренто зосередилися на розумінні поведінки мурашок — вчені намагалися з'ясувати, як комахам вдається пересуватися впорядковано, без зупинок і перебоїв, навіть у великих кількостях.

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За словами професора, що спеціалізується на дорожній і залізничній інфраструктурі на кафедрі цивільного, екологічного машинобудування, і співавтора дослідження Марко Геррієрі, мурахи — один із небагатьох видів на Землі, здатних справлятися з двосторонніми транспортними потоками, схожими на наші транспортні розв'язки. Але на відміну від людей, мурахам вдається рухатися плавно і без заторів.

Під час дослідження вчені спостерігали за 30-сантиметровою мурашиною стежкою, що еквівалентно 100 довжинам тіла кожної мурахи. Команда проаналізувала відеоматеріали за допомогою алгоритмів глибокого навчання, а також відстежила переміщення окремих особин, склавши мапу їхніх траєкторій, швидкостей, потоків і густини.

Відомо, що мурахи слідують феромонними стежками, відзначеними лідером-мурахою. Комахи рухаються колонами з невеликими проміжками та без обгону. За словами професора Геррієрі, ця тактика, ймовірно, може стати корисною і для людей.

Команда вважає, що в майбутньому системи дорожнього руху для автономних транспортних засобів можуть бути натхненні поведінкою мурах. Вчені також вважають, що подібно до мурашок, які спілкуються за допомогою феромонів, під'єднані й автоматизовані транспортні засоби в майбутньому, ймовірно, могли б використовувати передові комунікаційні технології для спілкування один з одним та управлінням дорожньої інфраструктури.

Передбачається, що такий підхід міг би допомогти вченим сформувати скоординовані колони, рухаючись на високих швидкостях з близьким інтервалом паралельними смугами. Автори дослідження вважають, що це може підвищити ефективність дорожнього руху, а також, імовірно, допоможе скоротити викиди газів.

Раніше Фокус писав про те, що затори на дорогах пошкоджують людський мозок.