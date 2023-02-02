Затори на дорогах ушкоджують людський мозок: вистачає лише дві години в заторі

Нове дослідження показало, що автомобільні вихлопи можуть не тільки забруднювати довкілля, а й засмічувати ваш розум, згубно впливаючи на роботу мозку.

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Вдихання забрудненого повітря може вплинути на те, як влаштований і функціонує ваш мозок. Учені з Університету Британської Колумбії та Університету Вікторії виявили, що вдихання автомобільних вихлопів може змінити зв'язки областей у мозку вже протягом двох годин після первинного потрапляння отруйних речовин до нашого організму, пише Science Alert.

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Висновки засновані на випадковому подвійному сліпому дослідженні 25 здорових дорослих, які зазнавали впливу автомобільного забруднення в лабораторних умовах на одному з етапів. На іншому етапі учасників піддавали дії чистого фільтрованого повітря.

Сканування мозку проводили до й після кожного сценарію. Після того, як учасники зазнали впливу забруднення повітря, їхній мозок показав зниження зв'язку між взаємопов'язаними областями мозку, які найактивніші, коли ми займаємося внутрішніми думками, такими як самоаналіз і запам'ятовування. Ці результати раніше не спостерігалися серед людей, і хоча поточне дослідження не перевіряло вплив, який це може мати на працездатність мозку, інші дослідження в цьому питанні вже проводилися.

Попередні дослідження пов'язували змінені зв'язки мозку зі зниженням робочої пам'яті й продуктивності праці.

"Тривожно бачити, як забруднення від автомобілів перериває роботу мереж зв'язку областей у мозку, — каже нейропсихолог Джоді Гаврилюк із Університету Вікторії. — Хоча для повного розуміння функціональних наслідків цих змін необхідні додаткові дослідження. Цілком можливо, що вони можуть погіршити мислення чи здатність людей працювати" .

Хорошою новиною є те, що зміни, що спостерігаються в дослідженні, були тимчасовими, і показники поверталися до норми, як тільки чисте повітря проходило через легені. Проте результати вказують на можливий варіант, за якого постійна дія забрудненого повітря може мати згубні довгострокові наслідки для мозку.

Оскільки до 99 відсотків людей у світі дихають забрудненим повітрям, наслідки для здоров'я населення можуть бути серйозними. Так, у Китаї недавні дослідження пов'язують забруднення повітря з поганими результатами тестів із мови та математики, що в середньому зводить нанівець приблизно рік навчання.

"Протягом багатьох десятиліть учені вважали, що мозок можна захистити від шкідливого впливу забрудненого повітря, — пояснює лікар-пульмонолог Кріс Карлстен із Університету Британської Колумбії. — Це дослідження, перше в своєму роді, надає свіжі докази, що підтверджують зв'язок між забрудненням повітря та когнітивними можливостями".

2020 року маркери, пов'язані з хворобою Альцгеймера, були виявлені в мозку молодих людей, дітей і навіть немовлят, які жили в Мехіко — міському центрі із сильним забрудненням повітря. Хоча нещодавні дані показують, що якість повітря загалом значно покращилася під час періодів карантинних заходів у зв'язку з пандемією COVID-19, коли рух транспортних засобів був обмежений, і, отже, кількість вихлопних газів зменшилась.

Інше дослідження в тому самому місті також виявило можливий тригер цього ушкодження — металеві наночастинки забрудненого повітря в мозку багатьох місцевих жителів. У 2022 році вчені підтвердили, що ці частки під час вдихання іноді можуть оминати захисний бар'єр мозку, який, як колись вважалося, не пропускає токсичних матеріалів.

Поточне дослідження ґрунтувалося лише на вихлопних газах автомобілів, але можуть бути й інші форми забруднення повітря, які діють ще швидше та з гіршими наслідками. Наприклад, до того, як етилований газ був заборонений у Сполучених Штатах, дослідники припускали, що токсичні пари вдихали 170 мільйонів американців або більше, що призвело до зниження сукупного показника IQ на 824 мільйони балів (майже по 3 бали на особу). Сьогодні газ може не містити свинцю, але це не означає, що він безпечний для ваших легенів чи мозку.

"Наступного разу, коли люди застрянуть у заторі з опущеними вікнами, можливо, вони захочуть двічі подумати над тим, щоб підняти їх назад, — попереджає Карлстен. — Важливо переконатися, що повітряний фільтр вашого автомобіля перебуває в хорошому робочому стані, і якщо ви йдете пішки або їдете велосипедом по жвавій вулиці, подумайте про те, щоб вибрати менш завантажений автотранспортом маршрут".

Однак для більшої частини світу всюдисуще забруднене повітря неминуче. Вчені заявили, що треба знати, як це вплине на наш мозок у довгостроковій перспективі.

Раніше Фокус писав про фактор, який руйнує роботу мозку. Нове дослідження знову підтверджує, що здоровий спосіб життя — це запорука запобігання небезпечним хворобам мозку.