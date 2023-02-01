Шокуюче відкриття: вчені знайшли причину руйнування мозку, схожу на хворобу Альцгеймера

Нове дослідження знову підтверджує, що здоровий спосіб життя – це запорука запобігання небезпечним хворобам мозку.

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Канадські вчені представили нове дослідження, в якому підтвердили попередні дані про те, що надмірна вага неминуче веде до порушень роботи мозку, пише SciTechDaily.

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Вчені з Університету Макгілла, Канада, з'ясували, що ожиріння викликає нейродегенерацію в мозку, яка схожа на хворобу Альцгеймера. Вони вважають, що лише контроль за своєю вагою може призвести до покращення стану здоров'я та уповільнити зниження когнітивних функцій із віком.

Попередні дослідження вже показали, що ожиріння може спричинити виникнення хвороби Альцгеймера, а також призвести до негативних змін у мозку, які призводять до порушення його роботи. Наприклад, це стосується пошкодження судин головного мозку, а також накопичення білка бета-амілоїду. За словами авторів нового дослідження, ще жодного разу не проводили порівняння характеристик атрофії головного мозку, які виникають при хворобі Альцгеймера та при ожирінні.

Тепер учені виявили взаємозв'язок між нейродегенерацією в мозку у людей з надмірною вагою і у людей з хворобою Альцгеймера. За словами Філіпа Моріса з Університету Макгілла, нові результати говорять про те, що лише зниження рівня надмірної ваги може уповільнити зниження когнітивних функцій під час старіння людини та знизить ризик появи нейродегенеративних захворювань мозку, зокрема хвороби Альцгеймера.

[ + – ] Вчені з Університету Макгілла, Канада, з'ясували, що ожиріння викликає нейродегенерацію в мозку, яка схожа на хворобу Альцгеймера. Вони вважають, що лише контроль за своєю вагою може призвести до покращення стану здоров'я та уповільнити зниження когнітивних функцій із віком. Фото: Live Science

У межах дослідження вчені провели порівняння характеристик ушкоджень сірої речовини в корі головного мозку у понад тисячі людей, які мали надмірну вагу або хворобу Альцгеймера. Виявилося, що і ожиріння, і хвороба Альцгеймера однаково впливають на витончення сірої речовини в корі мозку. Такий процес свідчить про появу нейродегенерації. Це говорить про те, що наявність надмірної ваги може викликати той самий тип нейродегенерації, що й у людей із хворобою Альцгеймера.

Також вчені ще раз підтверджують, що ожиріння може спричинити виникнення хвороби Альцгеймера, як і інших захворювань, зокрема дихальної, шлунково-кишкової та серцево-судинної систем. Також, за словами вчених, надмірна вага може призвести до появи та інших форм деменції, особливо у старшому віці.

"Наші результати ще раз вказують на те, що людям із надмірною вагою, особливо в середньому і тим паче старшому віці, потрібно обов'язково зменшити свою вагу, щоб знизити ризик появи нейродегенерації та деменції", — каже Моріс.

Як відомо, хвороба Альцгеймера є найнебезпечнішою формою деменції, яка іноді може призвести до передчасної смерті. Як вже писав Фокус, вчені точно не знають причин появи цієї хвороби і продовжують робити припущення щодо цьогоу. Наприклад, одна з теорій говорить про те, що накопичення білка бета-амілоїду, а саме кількість цих скупчень може бути причиною появи страшної хвороби мозку.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають ожиріння найголовнішим фактором, що призводить до появи найнебезпечнішої форми деменції, нарівні з низькою фізичною активністю.

Також Фокус писав про те, що в деяких людей може існувати генетична схильність до появи деменції, зокрема хвороби Альцгеймера. Але навіть якщо вона існує, то це не обов'язково означає, що ці хвороби обов'язково виявлять себе. Вчені розповіли, що потрібно робити для того, щоб знизити ризик появи страшного ураження мозку.

Як уже писав Фокус, нещодавно провели випробування нових ліків, які можуть допомогти у боротьбі з хворобою Альцгеймера. Тести на людях показали, що вони досить ефективні, але існують не дуже хороші побічні явища.