Шокирующее открытие: ученые нашли причину разрушения мозга, похожего на болезнь Альцгеймера

Новое исследование снова подтверждает, что здоровый образ жизни – это залог предотвращения опасных болезней мозга.

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Канадские ученые представили новое исследование, в котором подтвердили предыдущие данные о том, что избыточный вес неминуемо ведет к нарушениям в работе мозга, пишет SciTechDaily.

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Ученые из Университета Макгилла, Канада, выяснили, что ожирение вызывает нейродегенерацию в мозге, которая похожа на болезнь Альцгеймера. Они считают, что только контроль за своим весом может привести к улучшению состояния здоровья и замедлить снижение когнитивных функций с возрастом.

Предыдущие исследования уже показали, что ожирение может стать причиной появления болезни Альцгеймера, а также привести к негативным изменениям в мозге, которые приводят к нарушению его работы. Например, это касается повреждения сосудов головного мозга, а также накопления белка бета-амилоида. По словам авторов нового исследования, еще ни разу не проводили сравнение характеристик атрофии головного мозга, которые возникают при болезни Альцгеймера и при ожирении.

Теперь же ученые обнаружили взаимосвязь между нейродегенерацией в мозге у людей с избыточным весом и у людей с болезнью Альцгеймера. По словам Филипа Мориса из Университета Макгилла, новые результаты говорят о том, что только снижение уровня избыточного веса может замедлить снижение когнитивных функций во время старения человека и снизит риск появления нейродегенеративных заболеваний мозга, в том числе и болезни Альцгеймера.

[ + – ] Ученые из Университета Макгилла, Канада, выяснили, что ожирение вызывает нейродегенерацию в мозге, которая похожа на болезнь Альцгеймера. Они считают, что только контроль за своим весом может привести к улучшению состояния здоровья и замедлить снижение когнитивных функций с возрастом Фото: Live Science

В рамках исследования ученые провели сравнение характеристик повреждений серого вещества в коре головного мозга у более чем тысячи человек, которые имели избыточный вес или болезнь Альцгеймера. Оказалось, что и ожирение, и болезнь Альцгеймера одинаково влияют на истончение серого вещества в коре головного мозга. Такой процесс свидетельствует о появлении нейродегенерации. Это говорит о том, что наличие избыточного веса может вызывать тот же тип нейродегенерации, что и у людей с болезнью Альцгеймера.

Также ученые еще раз подтверждают, что ожирение может стать причиной появления болезни Альцгеймера, как и других заболеваний, в частности дыхательной, желудочно-кишечной и сердечно-сосудистой систем. Также, по словам ученых, избыточный вес может привести к появлению и других форм деменции, особенно в старшем возрасте.

"Наши результаты еще раз указывают на то, что людям с избыточным весом, особенно в среднем и тем более старшем возрасте, нужно обязательно уменьшить свой вес, чтобы снизить риск появления нейродегенерации и деменции", — говорит Морис.

Как известно болезнь Альцгеймера является самой опасной формой деменции, которая иногда может привести к преждевременной смерти. Как уже писал Фокус, ученые точно не знают причин появления этой болезни и продолжают строить догадки по этому поводу. Например, одна из теорий говорит о том, что накопление белка бета-амилоида, а именно количество этих скоплений может быть причиной появления страшной болезни мозга.

Также Фокус писал о том, что ученые считают ожирение самым главным фактором, который приводит к появлению самой опасной формы деменции, наравне с низкой физической активностью.

Также Фокус писал о том, что у некоторых людей может существовать генетическая предрасположенность к появлению деменции, в том числе и болезни Альцгеймера. Но даже если она существует, то это не обязательно означает, что данные болезни обязательно проявят себя. Ученые рассказали, что нужно делать для того, чтобы снизить риск появления страшного поражение мозга.

Как уже писал Фокус, недавно были проведены испытания нового лекарства, которое может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера. Тесты на людях показали, что оно достаточно эффективно, но существуют не очень хорошие побочные явления.