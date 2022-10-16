Что является причиной появления болезни Альцгеймера: появилась новая теория
До сих пор одной из главных причин появления тяжелой болезни считают образование амилоидных бляшек в тканях мозга человека. Но новое исследование предполагает, что причина совсем в другом.
Ученые из Каролинского института, Швеция, опубликовали свое новое исследование причин появления болезни Альцгеймера. Они считают, что для того, чтобы болезнь прогрессировала важно количество амилоидных бляшек, которые являются скоплением белка бета-амилоида, и снижение уровня одной из его форм, пишет ScienceAlert.
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Еще в начале 20 века психиатр Алоис Альцгеймер обнаружил и описал особое тяжелое заболевание коры головного мозга человека, которое в последствии получило его имя. Эта болезнь является формой деменции и в основном встречается у людей, которым больше 60 лет.
В 1906 году Альцгеймер занимался исследование 50-летней женщины, которая страдала от потери памяти, галлюцинаций и спутанности сознания. До самой своей смерти через 5 лет ее болезнь только усугублялась. Во время вскрытия Альцгеймер обнаружил особые бляшки в ее мозге, которые являются скоплением белка бета-амилоида. До сих пор многие ученые считают, что амилоидные бляшки являются основной причиной болезни Альцгеймера.
Когда белок бета-амилоид накапливается в виде бляшек (то есть нерастворимых скоплений), исходная растворимая форма белка, который выполняет важные функции в головном мозге исчезает.
Исследования показали, что снижение уровня растворимого бета-амилоида, который называется бета-амилоидом 42, приводит к ухудшению состояния пациентов.
В новом исследовании шведских ученых говорится о том, что более важной причиной для прогрессирования болезни Альцгеймера является количество бляшек в мозге и количество оставшегося бета-амилоида 42.
"Мы обнаружили, что уменьшение уровня бета-амилоида 42 является еще более вредным, чем само количество бляшек. У тех людей, у которых был высокий уровень этого белка нормальное состояние сохранялось весь период нашего трехлетнего исследования. То есть независимо от количества амилоидных бляшек в мозге их когнитивное состояние оставалось в норме", — говорит Андреа Стуркио, из Каролинского института.
Ученые считают, что само наличие бляшек не является причиной появления болезни Альцгеймера, а вот низкий уровень бета-амилоида 42 может быть этой самой причиной.
По словам ученых, препарат леканемаб, который является экспериментальной разработкой и проходит клинические испытания, оказывает небольшой, но значительный эффект в снижении уровня когнитивных функций человека. Согласно предыдущим исследованиям, этот препарат повышает уровень бета-амилоида 42.
"Это соответствует нашей гипотезе, а именно, что увеличение нормального амилоидного белка может быть полезным для мозга", — говорит Стуркио.
Фокус уже писал о том, что австралийские ученые также предложили свою теорию появления болезни Альцгеймера. Они считают, что это тяжелое заболевание вызывает живущая в носу бактерия. То есть эта болезнь может быть вызвана вирусными или бактериальными инфекциями.