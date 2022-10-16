Что является причиной появления болезни Альцгеймера: появилась новая теория

До сих пор одной из главных причин появления тяжелой болезни считают образование амилоидных бляшек в тканях мозга человека. Но новое исследование предполагает, что причина совсем в другом.

Related video

Ученые из Каролинского института, Швеция, опубликовали свое новое исследование причин появления болезни Альцгеймера. Они считают, что для того, чтобы болезнь прогрессировала важно количество амилоидных бляшек, которые являются скоплением белка бета-амилоида, и снижение уровня одной из его форм, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Еще в начале 20 века психиатр Алоис Альцгеймер обнаружил и описал особое тяжелое заболевание коры головного мозга человека, которое в последствии получило его имя. Эта болезнь является формой деменции и в основном встречается у людей, которым больше 60 лет.

В 1906 году Альцгеймер занимался исследование 50-летней женщины, которая страдала от потери памяти, галлюцинаций и спутанности сознания. До самой своей смерти через 5 лет ее болезнь только усугублялась. Во время вскрытия Альцгеймер обнаружил особые бляшки в ее мозге, которые являются скоплением белка бета-амилоида. До сих пор многие ученые считают, что амилоидные бляшки являются основной причиной болезни Альцгеймера.

Когда белок бета-амилоид накапливается в виде бляшек (то есть нерастворимых скоплений), исходная растворимая форма белка, который выполняет важные функции в головном мозге исчезает.

Исследования показали, что снижение уровня растворимого бета-амилоида, который называется бета-амилоидом 42, приводит к ухудшению состояния пациентов.

В новом исследовании шведских ученых говорится о том, что более важной причиной для прогрессирования болезни Альцгеймера является количество бляшек в мозге и количество оставшегося бета-амилоида 42.

"Мы обнаружили, что уменьшение уровня бета-амилоида 42 является еще более вредным, чем само количество бляшек. У тех людей, у которых был высокий уровень этого белка нормальное состояние сохранялось весь период нашего трехлетнего исследования. То есть независимо от количества амилоидных бляшек в мозге их когнитивное состояние оставалось в норме", — говорит Андреа Стуркио, из Каролинского института.

Ученые считают, что само наличие бляшек не является причиной появления болезни Альцгеймера, а вот низкий уровень бета-амилоида 42 может быть этой самой причиной.

По словам ученых, препарат леканемаб, который является экспериментальной разработкой и проходит клинические испытания, оказывает небольшой, но значительный эффект в снижении уровня когнитивных функций человека. Согласно предыдущим исследованиям, этот препарат повышает уровень бета-амилоида 42.

"Это соответствует нашей гипотезе, а именно, что увеличение нормального амилоидного белка может быть полезным для мозга", — говорит Стуркио.

Фокус уже писал о том, что австралийские ученые также предложили свою теорию появления болезни Альцгеймера. Они считают, что это тяжелое заболевание вызывает живущая в носу бактерия. То есть эта болезнь может быть вызвана вирусными или бактериальными инфекциями.