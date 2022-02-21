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Болезнь Альцгеймера вызывает живущая в носу бактерия, - австралийские ученые

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Альцгеймер, бактерия, возбудитель, пневмония, обоняние
Болезнь Альцгеймера

Новые данные дополняют растущее число исследований, которые предполагают, что болезнь Альцгеймера вызывается вирусными или бактериальными инфекциями.

Исследователи из двух австралийских университетов обнаружили доказательства того, что бактерии в носу могут проникать в мозг через нервы носовой полости, вызывая цепочку событий, которая может привести к болезни Альцгеймера, сообщает WION.

Chlamydia pneumoniae — это широко распространенная бактерия, вызывающая пневмонию и множество других респираторных заболеваний, как следует из ее названия.

Однако в редких случаях ее находили в мозгу, и это означает, что она может вызывать более коварные проблемы.

Исследователи из Университета Гриффита и Технологического университета Квинсленда решили выяснить, как C. pneumoniae попала в мозг и может ли она вызвать повреждение, оказавшись там, в своем новом исследовании.

Ученые догадались, как это микроскопическое существо, живущее в носу, может совершить путешествие. Они обнаружили, что C. pneumoniae может инфицировать обонятельный и тройничный нервы, а затем обонятельную луковицу — небольшую нейронную структуру в переднем мозге, которая опосредует ощущение запаха — в течение 72 часов после попадания в нос у мышей.

Оттуда до остальной части мозга — лишь короткая дистанция. Самое интересное, что исследователи обнаружили, что после того, как бактерии проникли в центральную нервную систему, они вызвали ряд изменений, связанных с болезнью Альцгеймера.

Ранее Фокус сообщал, что разработан микрочип, задачей которого является предотвращение дегенеративных процессов в нервной системе человека. Устройство должно останавливать развитие болезней Альцгеймера, Паркинсона и Пика.

До этого, ученые предлагали бороться с болезнью Альцгеймера путем принятия небольших доз ЛСД. Регулярно употребляемые дозы ЛСД устраняют тревожность, алкоголизм и депрессию.

Также было обнаружено, что память человека можно восстанавливать с помощью электрической стимуляции. Речь идет о кратковременной памяти, которая позволяет людям ориентироваться на местности, и выполнять математические действия.

Такое открытие свидетельствует о том, что возрастные изменения в мозге человека не являются необратимыми, и поддаются коррекции.