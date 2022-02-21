Хвороба Альцгеймера викликає бактерія, що живе в носі, — австралійські вчені

Нові дані доповнюють зростання досліджень, які припускають, що хвороба Альцгеймера викликається вірусними або бактеріальними інфекціями.

Дослідники з двох австралійських університетів виявили докази того, що бактерії в носі можуть проникати в мозок через нерви носової порожнини, викликаючи ланцюжок подій, який може призвести до хвороби Альцгеймера, повідомляє WION.

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Chlamydia pneumoniae — це широко поширена бактерія, що викликає пневмонію та безліч інших респіраторних захворювань, як випливає з її назви.

Проте в окремих випадках її знаходили в мозку, і це означає, що вона може викликати підступніші проблеми.

Дослідники з Університету Гріффіта й Технологічного університету Квінсленда вирішили з'ясувати, як C. pneumoniae потрапила в мозок і чи може вона викликати ушкодження, опинившись там, у своєму новому дослідженні.

Учені здогадалися, як ця мікроскопічна істота, яка живе в носі, може здійснити подорож. Вони виявили, що C. pneumoniae може інфікувати нюховий і трійчастий нерви, а потім нюхову цибулину — невелику нейронну структуру в передньому мозку, яка опосередковує відчуття запаху протягом 72 годин після потрапляння в ніс у мишей.

Звідти до решти мозку – лише коротка дистанція. Найцікавіше, що дослідники виявили, що після того, як бактерії проникли в центральну нервову систему, вони викликали низку змін, пов'язаних із хворобою Альцгеймера.

Раніше Фокус повідомляв, що розроблений мікрочип, завданням якого є запобігання дегенеративним процесам у нервовій системі людини. Пристрій має зупиняти розвиток хвороб Альцгеймера, Паркінсона та Піка.

До цього вчені пропонували боротися з хворобою Альцгеймера шляхом прийняття невеликих доз ЛСД. Регулярно вживані дози ЛСД усувають тривожність, алкоголізм і депресію.

Також було виявлено, що пам'ять людини можна відновлювати за допомогою електричної стимуляції. Ідеться про короткочасну пам'ять, що дозволяє людям орієнтуватися в місцевості та виконувати математичні дії.

Таке відкриття свідчить про те, що вікові зміни в мозку людини не є незворотними та піддаються корекції.