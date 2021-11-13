Медики навчилися боротися зі старечим недоумством за допомогою мікрочіпів

Пристрій, що запобігає розвитку синдромів Альцгеймера, Паркінсона та хвороби Піка, вже проходить клінічні випробування.

Людям третього тисячоліття більше не загрожує так зване "старече недоумство", яке в медичній сфері називають "нейродегенеративними захворюваннями". Вчені вже винайшли та проводять клінічні випробування мікроскопічного пристрою, який здатний зупинити розвиток синдромів Альцгеймера, Паркінсона та хвороби Піка. Це медичний чіп, який вживляється в людський мозок та обростає нервовою тканиною.

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Його основне завдання – перешкоджати розвитку дегенеративних процесів у центральній нервовій системі. Біочип фіксує нормальний режим функціонування мозку тієї людини, якій його вживили, а потім реагує на кожну зміну показників, виявляє ділянку, де виник збій при обміні імпульсами між нейронами, і точково впливає на нього для відновлення.

За схожою схемою функціонують чіпи, що вживлюються, призначені для блокування депресивних епізодів і нападів епілепсії. Вони не виліковують пацієнта повністю, проте пригнічують симптоми та кардинально покращують якість життя. Крім того, технологія знижує ризик безконтрольних нападів. Під час депресивного епізоду людина може вчинити суїцид, а під час епілептичного нападу вона може загинути, невдало вдарившись головою. Імплант із функцією точкового імпульсного впливу на центральну нервову систему запобігає подібному результату.

Докладніше про реальне чіпування людей, його призначення, прихильників та противників читайте у статті Фокусу.