Медики научились бороться со старческим слабоумием с помощью микрочипов

Устройство, предотвращающее развитие синдромов Альцгеймера, Паркинсона и болезнь Пика, уже проходит клинические испытания.

Людям третьего тысячелетия больше не грозит так называемое "старческое слабоумие", которое в медицинской сфере именуют "нейродегенеративными заболеваниями". Ученые уже изобрели и проводят клинические испытания микроскопического устройства, которое способно остановить развитие синдромов Альцгеймера, Паркинсона и болезни Пика. Это медицинский чип, который вживляется в человеческий мозг и обрастает нервной тканью.

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Его основная задача – препятствовать развитию дегенеративных процессов в центральной нервной системе. Биочип фиксирует нормальный режим функционирования мозга того человека, которому его вживили, а потом реагирует на каждое изменение показатель, выявляет участок, где возник сбой при обмене импульсами между нейронами, и точечно воздействует на него для восстановления.

По схожей схеме функционируют вживляемые чипы, предназначенные для блокирования депрессивных эпизодов и приступов эпилепсии. Они не излечивают пациента полностью, однако подавляют симптомы и кардинально улучшают качество жизни. Вдобавок, технология снижает риск бесконтрольных приступов. Во время депрессивного эпизода человек может совершить суицид, а во время эпилептического припадка он может погибнуть, неудачно ударившись головой. Имплант с функцией точечного импульсного воздействия на центральную нервную систему предотвращает подобный исход.

Подробнее о реальном чипировании людей, его назначении, сторонниках и противниках читайте в статье Фокуса.