Реальное чипирование. Правда и ложь об электронных медицинских имплантах

Медицинский микрочип, который можно ввести в человеческий организм инъекционно, действительно существует. Для чего может пригодиться чипирование человека?

Один из самых странных и самых живучих мифов новейшего времени построен на идее о том, что некие закулисные силы стремятся достичь мирового господства путем вживления всем людям микрочипов, контролирующих поведение. Появилась даже конспирологическая теория об установке таких приборов во время вакцинации от COVID-19.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ирония в том, что медицинский микрочип, который можно ввести в человеческий организм инъекционно, действительно существует. Эта экспериментальная технология еще нескоро получит массовое применение хотя бы потому, что стоимость подобного микроприбора колеблется от $35 тыс. до $50 тыс., в зависимости от страны-изготовителя. К тому же функционал инъекционных чипов пока очень ограничен. До стадии клинических испытаний они дошли только как средство против хронических болей, в том числе фантомных.

Исследователи надеются, что микроскопические приборы, способные распознавать и блокировать болевые импульсы, поступающие в человеческий мозг, в будущем окончательно вытеснят препараты морфия и другие "тяжелые" средства, к которым вынужденно прибегают, когда не помогает обычное обезболивающее. В частности, их хотят использовать, чтобы облегчить жизнь людям с поражением костной ткани. Ведь когда устранить источник боли нельзя, а терпеть ее невозможно, пациент вынужден долгое время принимать препараты, по сути, наркотического свойства.

Революцией стала идея о том, что вживление микроимпланта, который снова "включит" давшую сбой систему человеческого организма, может быть альтернативой трансплантации

Над созданием такого продукта работают сразу несколько лабораторий: две в США, одна в Великобритании, еще одна — в Германии. Также в массмедиа мелькали сообщения о том, что подобные исследования ведутся в Китае, но сколько лабораторий занимаются этим в Поднебесной и на какой стадии сегодня находятся их проекты, СМИ не сообщают.

Считается, что точечное импульсное влияние на мозг гораздо безопаснее, чем комплексное химическое. По крайней мере, на этом настаивают сторонники импульсной терапии. У них немало оппонентов в мировом сообществе анестезиологов. Особенно много опасений у приверженцев традиционных методов обезболивания вызывает то, что инъекционный чип легко установить, но очень сложно удалить, если возникнет такая необходимость. В силу специфики технологии это сложнее, чем избавиться от чипа-импланта, который устанавливают хирургическим путем.

Впрочем, негативные побочные эффекты применения препаратов морфия остаются весомым аргументом в пользу альтернативного средства. Так что при условии успешного завершения испытаний шансы на получение одобрения международных организаций сферы здравоохранения довольно высоки.

Чипы от депрессии: ответная нейростимуляция

Такое одобрение уже получила вживляемая электронная система, купирующая эпилептические припадки. Приступы возникают из-за пароксизмальной коллективной электрической активности нейронов. Чип распознает очаги активности и точечно их блокирует. Систему, носителем которой является антиэпилептический чип, сокращенно называют RNS (Responsive neurostimulation) — ответная нейростимуляция. Продает ее калифорнийская компания Neuro Pace.

По тому же принципу, но с существенными усложнениями будет работать чип-стимулятор, избавляющий от тяжелых форм депрессивного расстройства психики. В массовое производство он не запущен, но американская и британская пресса уже захлебываются от восторгов, описывая первые положительные опыты использования чипов-антидепрессантов в экспериментальных лабораториях.

Парализованному человеку с травмой позвоночника вживили чип, благодаря которому он смог полноценно пользоваться одной рукой

Причина восторгов в том, что некоторые формы депрессии до сих пор считались практически неизлечимыми, и даже на вживляемые в мозг стимуляторы надежды было мало. У депрессии, в отличие от эпилепсии, нет какой-то одной зоны активности. Она задействует несколько взаимосвязанных областей мозга, и у разных людей очаги могут возникать в разных местах. В некоторых медицинских журналах депрессию называют "непредсказуемым игроком, который подает, когда и куда хочет". Такое печально-ироничное определение довольно точно описывает причину, по которой этот вид расстройств так трудно лечить.

Осенью 2021 года в Великобритании эту проблему решили в два этапа. Сперва в мозг пациентке, страдавшей тяжелой формой генетически обусловленной депрессии и считавшейся безнадежной, ввели временный чип, считывавший и анализировавший все активности нейронов. Женщина вела календарь своих эмоциональных состояний, и, когда состояния менялись, нейрофизиологи отмечали, какие именно процессы в мозгу соответствовали этим моментам. Так выяснили, какую область мозга нужно стимулировать конкретно этой пациентке во время приступов депрессии и какие импульсы должны сигнализировать о том, что импульс у нее приближается.

Популярные сегодня "умные" инсулиновые браслеты для больных диабетом тоже, вероятнее всего, в обозримом будущем заменят чипами. Эта система проще тех, которые непосредственно воздействуют на мозг и нервные ткани. Она постоянно отслеживает уровень сахара в крови пациента и, если нужно, дает команду сделать инъекцию инсулина, хранящегося в микрорезервуаре.

Важно

Прорыв в биоинженерии: Корея создала мозговой чип с беспроводной зарядкой

Новшество в том, что носить браслет скоро станет необязательно. Уже существуют капсулы размером менее 2 мм, которые можно просто проглотить, и капсулы чуть больше, которые вводят под кожу. Одна капсула может содержать несколько десятков резервуаров до 25 нанолитров разных веществ. Если вводить препараты не в жидком, а в желеобразном состоянии, этого хватит надолго. Поскольку препараты из отдельных резервуаров не смешиваются, система подходит пациентам, страдающим несколькими хроническими заболеваниями одновременно. По необходимости она может выпускать разные вещества в разное время и самостоятельно регулировать дозы, исходя из текущих физических показателей.

История вопроса: кто придумал электронные импланты

Все началось в середине ХХ века. Вторая мировая война искалечила великое множество людей. Такого количества раненых, лишившихся конечностей, Европа еще не видела. Обострение социальной потребности в протезировании ускорило развитие этой отрасли. Лаборатории, готовые взяться за разработку биоэлектрических протезов с имитацией нервной ткани, получали щедрое государственное финансирование. На это тратились правительства Великобритании, США и СССР.

Многочис­лен­ные фантастические триллеры о чипировании с неблаговидными целями если не породили боязнь электронных имплантов, то уж точно ее поддержали

В 1950-х биоэлектрическая рука, управляемая биотоками мышц культи, выставленная в советском павильоне на Всемирной выставке в Брюсселе, произвела настоящий фурор. В 1960-х пальму первенства у советских ученых отобрали американцы. Национальный институт здоровья США запустил несколько очень амбициозных по тем временам грантовых программ по разработке электронных имплантов. Пожалуй, самыми успешными оказались проекты, работавшие с "искусственным сердцем" и "искусственной ушной улиткой". Их импланты получили массовое применение еще в прошлом веке.

К настоящему времени те давние вживляемые приборы морально устарели. К примеру, сегодня улитку полностью никто не меняет. В нее вставляют микроскопический кохлеарный имплант, способный улавливать звук и передавать электрические импульсы в слуховой нерв. Таким образом, даже от рождения глухой человек имеет шанс обрести способность слышать.

На рубеже ХХ и XXI веков настоящей революцией стала идея о том, что вживление микроимпланта, который снова "включит" давшую сбой систему человеческого организма, может быть альтернативой трансплантации. В смысле практического применения технологий медицинского чипирования пионером оказалась американская компания Applied Digital Solutions. В 2001 году она выпустила программируемый имплант величиной меньше 1 мм, который мог содержать до шести строк информации. Почти через год в Великобритании 39-летнему пациенту, парализованному ниже пояса, вживили комплекс электродов, благодаря которому он смог шевелить ногами и даже ходить.

[ + – ] Давно чипированные. Американец Джейсон Райт (справа) уже более 15 лет живет с имплантом в мозгу, который помогает справляться с эпилепсией

Эту операцию считают переломным моментом в истории электронных имплантов, хотя по сравнению с современными нейрочипами система образца 2002 года была довольно примитивной. Тогда после вживления у пациента появилось нечто вроде дистанционного пульта управления собственными ногами. Он получил возможность передвигаться без коляски, но все-таки до нормального хождения, как у здоровых людей, было далеко.

Шестнадцать лет спустя парализованному человеку с травмой позвоночника вживили чип, благодаря которому он смог полноценно пользоваться одной рукой. С помощью томографа медики установили, какие именно участки моторной коры головного мозга пациента активируются в момент, когда он хотел бы совершить движение рукой. Там установили импланты, улавливающие сигналы нейронов, а после передающие их системе искусственных стимуляторов движения, установленных на руке.

Сопротивление общества. Почему люди боятся чипирования?

Пока искусственные импланты были относительно крупными, практика их применения не вызывала негативной реакции социума. В медиа иногда звучали комментарии со стороны некоторых религиозных организаций, но даже они были скорее настороженными, чем враждебными. Зато появление микроскопических имплантов тут же спровоцировало всплеск медийной активности конспирологов.

В начале 2000-х среди кинематографистов, создателей остросюжетных и фантастических фильмов приобрела популярность тема вживления в людей чипов ради отслеживания их действий или подавления воли. Теперь уже трудно сказать, что здесь было причиной, что — следствием, использовали ли кинематографисты уже существовавший страх обывателей перед микрочипами или сами приучили их бояться. Так или иначе, многочисленные голливудские фантастические триллеры о чипировании с неблаговидными целями если не породили боязнь электронных имплантов, то уж точно ее поддержали.

Важно

"Сердце хорошее, красивое". Как Львов стал лидером трансплантологии в Украине

Масла в огонь подлили фармацевтические компании, продававшие препараты, от которых теоретически можно было бы отказаться, заменив химическое воздействие импульсным стимулированием. Они выступали в медиа с публикациями о рисках, с которыми может быть связано использование медицинских чипов. К слову, доводы, приводимые ими, были не лишены смысла. Действительно, вживление искусственных имплантов требует серьезной предварительной проверки иммунной системы. Но это касается не только микрочипов. При вживлении более крупных имплантов риски отторжения выше, но почему-то по их поводу опасений в СМИ высказывали гораздо меньше, хотя внутри медицинского сообщества они вызывали много вопросов.

Психиатр Анна Бычкова считает, что расцвет конспирологических теорий о медицинских чипах — отражение общей атмосферы тревожности в обществе. Расшатывание института семьи привело к тому, что миллионы людей с детства привыкли чувствовать себя незащищенными. Мир для них полон угроз, с которыми нужно справляться самостоятельно. В сочетании с низким уровнем доверия к власти (в котором отчасти виновата сама власть) это дает ощущение, что кругом враги и любое новшество воспринимается как опасность, пока не доказано обратное. Малопонятных для обывателя новшеств, таких, например, как научные разработки, это касается в первую очередь. Потому страшные слухи о чипировании могут возникать и сами по себе, не обязательно кому-то намеренно их запускать.