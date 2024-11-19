На пляж в Австралии выбросило "инопланетянина" с телом акулы: это оказалось редкой рыбой (фото)

"Находка" имела тело акулы, но голову и рот ската. По словам ученых, животное считается редким видом и находится под угрозой исчезновения.

На одном из популярных пляжей города Перт (Австралия) люди нашли странное существо, похожее на инопланетянина. Впоследствии оказалось, что это одна из редких рыб, пишет Daily Star.

Животное выглядело как полуакула-полускат, полностью окрашенное в красный цвет. У рыбы были плавники и тело акулы, но приплюснутая голова и рот ската. Рыба была красного цвета и многие подумали, что это кровь. Животное оказалось мертвым несколько часов — оно погибло либо в океане, либо на берегу.

Некоторые люди думали, что это инопланетянин. Многие отметили, что существо похоже и на акулу, и на ската, однако на самом деле это не то, не другое.

По словам представителя Австралийского общества охраны морской среды Лео Гуиды, это рыба, которая называется как Rhynchobatus australiae. Это довольно редкий вид, который находится под большой угрозой исчезновения. Численность ее низкая, но рыбы довольно много в водах Австралии и ее можно найти по всей стране. Красный цвет эта особь имеет из-за многочисленных синяков.

"Австралия — это глобальная "спасательная шлюпка" для этого вида. Им ничего не угрожает в австралийских водах, но они находятся под угрозой исчезновения во всем мире, включая соседнюю Юго-Восточную Азию", — отметил он.

Напомним, что ранее на пляже Эль-Саблон небольшого городка в муниципалитете Льянес (Испания) нашли гигантского кальмара длиной 10 метров. Таких в мире всего 21 существо.

Добавим, что в желобе Тонга на глубине 1000 м был замечен самый загадочный моллюск. Они известны своими длинными щупальцами.