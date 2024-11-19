На пляж в Австралії викинуло "інопланетянина" з тілом акули: це виявилася рідкісна риба (фото)

"Знахідка" мала тіло акули, але голову і рот ската. За словами вчених, тварина вважається рідкісним видом і перебуває під загрозою зникнення.

На одному із популярних пляжів міста Перт (Австралія) люди знайшли дивну істоту, схожу на інопланетянина. Згодом виявилося, що це одна із рідкісних риб, пише Daily Star.

Тварина мала вигляд напівакули-напівската, повністю забарвлена ​​в червоний колір. В істоти були плавці та тіло акули, але плеската голова і рот ската. Риба була червоного кольору і багато хто подумав, що це кров. Тварина виявилася мертвою вже кілька годин — вона загинула або в океані, або на березі.

Деякі люди думали, що це інопланетянин. Багато хто зазначив, що істота схожа й на акулу, і на ската, однак насправді це ні те, ні інше.

За словами представника Австралійського товариства охорони морського середовища Лео Гуїди, це риба, яка називається як Rhynchobatus australiae. Це доволі рідкісний вид, який перебуває під великою загрозою зникнення. Чисельність її низька, але риби доволі багато в водах Австралії і її можна знайти по всій країні. Червоний колір ця особина має через численні синці.

"Австралія — це глобальна "рятувальна шлюпка" для цього виду. Їм нічого не загрожує в австралійських водах, але вони перебувають під загрозою зникнення в усьому світі, включно із сусідньою Південно-Східною Азією", — зазначив він.

Нагадаємо, що раніше на пляжі Ель-Саблон невеличкого містечка у муніципалітеті Льянес (Іспанія) знайшли гігантського кальмара довжиною 10 метрів. Таких у світі всього 21 істота.

Додамо, що в жолобі Тонга на глибині 1000 м був помічений найзагадковіший молюск. Вони відомі своїми довгими щупальцями.