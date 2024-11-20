В Австралии ученые планируют "доить" смертельных пауков и лечить людей: подробности

В стране приближается сезон размножения смертоносных пауков, поэтому нужно быть очень бдительными. Вместе с тем ученые просят собирать их для создания противоядия.

Центр разведения рептилий Австралии предупреждает жителей страны о появлении смертельно опасного вида пауков, однако в это время ученые потирают руки в их ожидании. Об этом пишет Daily Star.

Дело в том, что в стране приближается лето, а это идеальные условия для размножения одного из самых смертоносных членистоногих — воронковых пауков. Это означает, что они будут блуждать в жилых районах.

По данным Центра, яд такого паука может убить человека менее чем за 15 минут. Хотя в 1981 году и было создано противоядие, однако за эти годы из-за этого животного умерло по меньшей мере 13 человек.

Наряду со строгим предупреждением остерегаться этих пауков, ученые выступили со странной просьбой. Жителей просят собирать смертоносных существ и отдавать их в Австралийский парк рептилий, чтобы их можно было "доить" ради создания противоядия.

"С приближением сезона размножения и созданием идеальных погодных условий мы больше, чем когда-либо, полагаемся на пауков. У самцов воронковых пауков короткая продолжительность жизни, и поскольку для изготовления всего одного флакона противоядия требуется около 150 пауков, нам нужна помощь общественности, чтобы обеспечить достаточное количество яда для удовлетворения спроса", — отметила смотрительница Австралийского центра разведения рептилий Эмма Тини. "

Австралийцев просят быть бдительными в прохладных, темных местах — особенно в обуви, в белье, в бассейнах и в мусоре.

"Если вы заметили яйцевой мешок, собирая паука, важно безопасно собрать его. Это может обеспечить надежный запас здоровых молодых пауков, которые помогут нам в производстве противоядия", — добавила смотрительница.

В Великобритании мужчина заявил, что подумывает "сжечь свой дом" после того, как обнаружил дома опасное животное. Дело в том, что он нашел у себя паука — ненастоящую вдову.

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