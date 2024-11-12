Мужчина подумывает "сжечь дом" после невероятной находки: что он у себя обнаружил

Журналисты рассказывают, что сначала хозяин дома хотел выпустить паука. Однако впоследствии мужчина подумал о более кардинальном решении вопроса.

В Великобритании мужчина заявил, что подумывает "сжечь свой дом" после того, как обнаружил дома опасное животное. Дело в том, что он нашел у себя паука — ненастоящую вдову, пишет Daily Star.

"Кошмарного паука" заметил владелец дома в своем саду. Мужчина собирался выпустить его в дикую природу, однако понял, что это было не обычное "домашнее" животное. Зверя удалось поймать, однако хозяин не придумал, что с ним сделать.

"Я собирался выпустить этого господина в своем саду (как это принято), но подумал, что сначала погуглю, потому что он выглядел очень интересно. Так что мне теперь надо сжечь свой дом?", — написал он в соцсети.

К своему посту мужчина прикрепил фотографию членистоногого.

"Google сообщает, что я поймал ложную вдову; паука из кошмаров, в стране, где я думал, что все пауки дружелюбны", — добавил хозяин дома.

В комментариях пользователи его предупредили, что укус такого паука довольно неприятный. Он похож на "укус осы". Другие же пользователи отмечали, что если побеспокоить это животное, оно прячется от людей.

Отметим, что ложные вдовы по размерам значительно меньше тарантулов. Этому виду приходится охотиться с помощью комбинации мощного яда и крепкого шелка.

Ранее стало известно о случае, когда женщина очень сильно испугалась паука в коридоре. Она даже вызвала такси, чтобы от него избавиться.

Другая женщина в Великобритании заметила "опасного пассажира" в арендованной машине, на которой ездила 3 недели. Специалисты определили, что, скорее всего, это был безобидный подвальный паук.