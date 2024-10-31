Женщина заметила "опасного пассажира" в арендованной машине спустя 3 недели (видео)

Линц Корона заметила в автомобиле паутину, которую могла оставить опасная "черная вдова". Пользователи соцсетей попытались определить вид паука.

Related video

Линц Корона испытала удивление, обнаружив паутину перед передним сиденьем арендованного автомобиля, на котором ездила уже три недели. Женщина, известная в TikTok под ником @linzcorona, поделилась своим открытием в ролике, который быстро стал вирусным, набрав более 11,6 миллиона просмотров.

Женщина была удивлена паутине внутри автомобиля.

"Я езжу на этой арендованной машине уже 3 недели и только что заметила это…", — подписала она свой ролик.

Пользователи TikTok сразу стали строить догадки о виде паука, оставившего паутину, и некоторые из них предположили, что это могла быть опасная "черная вдова". Один из зрителей даже уверенно заявил: "Это паутина черной вдовы".

Доктор Джим Фредерикс, главный энтомолог и вице-президент по связям с общественностью компании National Pest Management, прокомментировал необычную находку женщины. Он отметил, что по характерной структуре паутины и экзоскелету в углу, вероятнее всего, ее создателем оказался безобидный подвальный паук.

Издание отмечает, что они, известные своими длинными ногами, часто селятся в подвалах и других темных, мало посещаемых местах. Экперт отметил, что этот вид не опасен для человека.

"Яд этих пауков предназначен для обездвиживания маленьких насекомых. Их клыки вряд ли пробьют кожу человека", — сказал он.

Он добавил, что пауки нечасто обитают в автомобилях и, скорее всего, он попал в салон случайно.

"Любой паук, выживший в салоне автомобиля, мог уже погибнуть из-за высокой температуры внутри. Лучший совет в этой ситуации — просто убрать паутину пылесосом", — отметил эксперт.

Позднее Линц выложила обновленное видео, где рассказала, что паук все еще остается в машине.

Ранее Фокус сообщал, что женщина нашла бездомного мальчика, который жил у нее во дворе. Элли Пиментел заметила 16-летнего мальчика, свернувшегося калачиком на куче шлакоблоков возле ее дома. Вместо того чтобы прогнать подростка, она решила помочь ему.

Также стало известно, что девушка установила дома камеру наблюдения и добилась ареста соседки. Женщина рассказала, что ей пришлось срочно уехать по семейным обстоятельствам. Перед отъездом ее соседка по комнате предложила взять на себя уход за котом.