Женщина нашла бездомного мальчика, который жил у нее во дворе: ее реакция поразила соцсети

Элли Пиментел заметила 16-летнего мальчика, свернувшегося калачиком на куче шлакоблоков возле ее дома. Вместо того чтобы прогнать подростка, она решила помочь ему.

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Жительница США Элли Пиментел поразила пользователей соцсетей после того, как рассказала о подростке без дома, которого обнаружила спящим в своем дворе. Своей историей она поделилась в одном из видео в TikTok.

Женщина решила помочь мальчику, а ее добрый поступок быстро стал вирусным. Ролик набрала более 883 тысячи просмотров в TikTok.

В серии видео Пиментел рассказала, что заметила 16-летнего мальчика, свернувшегося калачиком на куче шлакоблоков возле ее дома. Вместо того чтобы прогнать подростка, она решила помочь ему.

"Он не может остаться, но я и не хочу его выселять", — написала Элли в одном из роликов.

Женщина добавила, что молодой человек всегда вел себя уважительно и был похож на ученика из соседней школы.

Элли собрала для подростка набор с необходимыми вещами: спальный мешок, подушку, суп, столовые приборы и средства гигиены. Она также оставила записку на английском и испанском, чтобы показать, что готова помочь без каких-либо условий.

"Он ни с кем не разговаривает, просто читает, ест закуски и отдыхает", — добавила она.

Публикация вызвала волну положительных комментариев. Пользователи благодарили Пиментел за ее доброту и делились собственным опытом борьбы с бездомностью.

"Вы поступили с таким уважением и состраданием", "Спасибо, что вы есть", "Спасибо, что вы так добры к этому ребенку", "Я бы остерегся звонить в полицию…они могут попытаться забрать его домой, а это может быть небезопасным местом для него. Оставить записку — это хорошо", — писали они.

Элли также рассказала изданию People, что ее тронула история мальчика. Она вспомнила, что в детстве сама жила в приемной семье до второго класса и понимала, как важно чувствовать поддержку.

Несколько недель они общались через записки, пока в октябре наконец не встретились лично. В долгом разговоре мальчик поделился с Элли своей историей, а она, в свою очередь, начала искать для него ресурсы и помощь.

"Я хотела сделать все доступным для него без давления, чтобы он знал: если захочет изменить свою ситуацию, у него есть эта возможность", — добавила Пиментел.

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