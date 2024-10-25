Сестры-близнецы воссоединились спустя 30 лет, но вновь расстались из-за денег (фото)

Чжан Ли и Чэн Кеке, разлученные при рождении из-за трудностей родителей, нашли друг друга спустя годы. ДНК-тест подтвердил их родство, и сестры стали проводить много времени вместе, но неудачный бизнес вскоре разлучил их вновь.

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Сестры-близнецы Чжан Ли и Чэн Кеке из Китая воссоединились через 30 лет, но после неудачных бизнес-предприятий отдалились друг от друга. Одна из женщины исчезла вместе с начальным капиталом. Об этом пишет SCMP.

Близнецы, родом из центральной китайской провинции Хэнань, были разлучены при рождении и жили в разных семьях. Долгие годы они находились на расстояние в 50 км друг от друга.

В сельских районах Китая некоторые обедневшие родители отдают своих новорожденных детей незнакомым людям в надежде на лучшую жизнь. Такие неофициальные усыновления являются незаконными без официальных документов.

В марте 2021 года 30-летняя Чжан Ли обнаружила в социальных сетях видео, на котором была запечатлена похожая на нее женщина по имени Чэн Кеке. Пообщавшись, они поняли, что у них не только одинаковый день рождения, но и одинаковая группа крови, интересы и даже схожие модные пристрастия. Они обратились в больницу для проведения ДНК-теста, который подтвердил, что они сестры-близнецы. В то время они жили в разных местах в провинции Хэнань.

Эмоциональное воссоединение сестер попало в заголовки газет по всему Китаю Фото: Weibo

Их эмоциональное воссоединение попало в заголовки газет по всему Китаю. Чжан, старшая сестра, вспоминала о поездках, в которые она брала Чэн.

"Мы ездили в Пекин, чтобы попробовать утку по-пекински, а также посетили Бунд и башню "Восточная жемчужина" в Шанхае. Мы были так счастливы тогда", — вспоминает Чжан.

Чэн рассказала о своем давнем желании иметь старшую сестру.

"После того как мы познакомились, я оставалась с ней почти каждый день. Я просто хотела проводить с сестрой каждый момент. Мне так много хотелось поделиться с ней", — говорит Чэн.

Затем сестры объединили усилия, чтобы продавать на Douyin продукты питания и товары для жизни. В это время они ездили в разные города Хэнани и южного Китая, чтобы вести онлайн-продажи. Несмотря на растущую базу поклонников, бизнес сталкивался с трудностями и работал в убыток.

Сестры стали проводить много времени вместе, но неудачный бизнес вскоре разлучил их вновь Фото: SCMP

В конце концов Чэн расстроилась и обвинил Чжан в том, что она пренебрегает бизнесом, часто возвращаясь в свой родной город. Младшей сестре приходилось покрывать все расходы на проезд, аренду и питание. Чжан, однако, объяснила их конфликт личностными различиями: "Я говорю прямо, а моя сестра склонна к тому, чтобы все замять". Она также указала на Чэн как на ключевой фактор в их неудачном предприятии, заявив, что потеряла более 500 000 юаней (2,9 млн гривен) во время совместной работы.

В начале февраля они открыли ресторан в Хэнане, надеясь начать все с чистого листа, но разногласия по поводу управления и инвестиций привели к полному разрыву. Впоследствии Чэн забрал более 20 000 юаней из общих средств и заблокировала все контакты с Чэн. Она отвергла обвинения в краже, утверждая, что забрала свою долю и вернула оставшиеся деньги инвесторам после выплаты зарплаты и арендной платы.

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