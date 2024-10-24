Нашла не только деньги: девушка разбила копилку, которую отец наполнял годами (видео)

Заботливый подарок отца своей дочери в преддверии ее выпускного покорил сердца миллионов зрителей в интернете. Маса Тукуафу спрятал трогательную записку внутри копилки.

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Студентка колледжа Мала Уэйд рассказала, что ее отец, Маса Тукуафу, удивил ее полной копилкой, которую он наполнял долгие годы. Мужчина таким образом поздравил дочь с выпускным, поскольку учеба близится к концу. Девушка поделилась видео в своем TikTok.

Мала Уэйд опустошила копилку, в которой обнаружила не только наличные и монеты, но и трогательную записку от отца. Ролик стал вирусным и быстро набрал более 1,2 мл просмотров.

"Мой отец всегда был моим героем, поэтому получение этой копилки значило для меня гораздо больше, чем то, что было внутри. Он всю жизнь работал на тяжелых работах, и я знаю, что он подарил бы мне весь мир, если бы мог, и эта копилка символизирует это. Я очень счастлива, что у меня такой замечательный отец, которому я обязана всем", — рассказала девушка.

Зрители увидели, как Уэйд держит копилку и осторожно достает ее содержимое. Девушка не сказала сколько денег было внутри, но поделилась частью трогательного письма, которое она нашла внутри.

"Я наткнулась на оранжевую бумагу для заметок. Отец написал, что это компенсация за те дни, когда его не было рядом, чтобы сводить тебя на мороженое. Он хранил деньги для это для этого дня. Я бы поделилась всей запиской, которую он оставил внутри, но она показалась мне слишком особенной, поэтому я решила включить в видео только последнюю страницу", — сказала она.

Студентка пообещала зрителям, что всегда будет беречь копилку и записку Фото: TikTok

Этот трогательный жест вызвал живой отклик у зрителей в интернете, многие из которых похвалили отца девушки.

"Рыдаю, мы должны защитить его любой ценой", "Некоторым людям суждено быть родителями, какой у тебя невероятный отец", "Это заставило меня думать, что каждый человек особенный для кого-то. Так что относитесь ко всем, кого встречаете, с уважением. Не лезьте в чью-то жизнь и не разрушайте ее. Потому что вы причиняете боль не только им, но и людям", — писали они.

Студентка пообещала зрителям, что всегда будет беречь копилку и записку.

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