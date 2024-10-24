Люди поверили в реинкарнацию: мужчина нашел своего "двойника" из прошлого (фото)

Фокс Райкер наткнулся на фотографию Антонио Вальса, своего прапрадеда по материнской линии. Снимок сразу привлек внимание мужчины из-за его сходства с предком.

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26-летний Фокс Райкер из Филадельфии (США) удивил пользователей социальных сетей, продемонстрировав поразительное сходство со своим прапрадедом, несмотря на то, что они жили с разницей в 120 лет. Он поделился двумя изображениями на Reddit.

Копаясь в старых семейных фотографиях, мужчина наткнулся на фотографию Антонио Вальса, своего прапрадеда по материнской линии. Фотография, сделанная в 1900 году, когда его родственнику было 22 года, сразу привлекла внимание Райкера из-за его сходства с предком. Мужчина нашел свою фотографию, сделанную в возрасте 22 лет и был поражен сходством.

"Как только я увидел старую фотографию, я просто подумал: "Ого, я выгляжу точь-в-точь как он. Больше всего меня удивило, насколько мы похожи, учитывая, что нас разделяет четыре поколения", — сказал он.

Хотя Райкер был очарован сходством между его лицом и лицом Вальса, его также интриговали контрасты на изображениях. В конце концов, многое изменилось между 1900 и 2020 годами.

"Эти две фотографии свидетельствуют о том, как много изменилось со временем, потому что у нас обоих разные прически, усы, одежда, да и композиция фотографий сильно отличается. Не говоря уже о том, что на снимке я держу смартфон", — добавил он.

Снимок сразу привлек внимание мужчины из-за его сходства с предком Фото: Reddit

Райкер, которому было интересно, заметят ли другие сходство, поделился двумя изображениями на Reddit. Его пост быстро стал вирусным. Некоторые пользователи Reddit пошутили, что мужчина — реинкарнация своего прапрадеда.

"Ладно, где твоя машина времени?", "С возвращением, прапрадед автора поста по материнской линии", "Представьте, если бы он знал, что люди посмотрят на его фотографию через 120 лет после того, как она была сделана", "Если не считать глаз, ты выглядишь совершенно по-другому, как по мне. Подбородок, нос, губы и т. д.", — писали они.

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