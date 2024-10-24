Люди повірили в реінкарнацію: чоловік знайшов свого "двійника" з минулого (фото)

Фокс Райкер натрапив на фотографію Антоніо Вальса, свого прапрадіда по материнській лінії. Знімок одразу привернув увагу чоловіка через його схожість із предком.

Related video

26-річний Фокс Райкер із Філадельфії (США) здивував користувачів соціальних мереж, продемонструвавши разючу схожість зі своїм прапрадідом, попри те, що вони жили з різницею в 120 років. Він поділився двома зображеннями на Reddit.

Копаючись у старих сімейних фотографіях, чоловік натрапив на фотографію Антоніо Вальса, свого прапрадіда по материнській лінії. Фотографія, зроблена 1900 року, коли його родичу було 22 роки, одразу привернула увагу Райкера через його схожість із предком. Чоловік знайшов свою фотографію, зроблену у віці 22 років і був вражений схожістю.

"Щойно я побачив стару фотографію, я просто подумав: "Ого, я виглядаю точнісінько як він. Найбільше мене здивувало, наскільки ми схожі, враховуючи, що нас розділяє чотири покоління", — сказав він.

Хоча Райкер був зачарований схожістю між його обличчям і обличчям Вальса, його також інтригували контрасти на зображеннях. Зрештою, багато чого змінилося між 1900 і 2020 роками.

"Ці дві фотографії свідчать про те, як багато змінилося з часом, тому що в нас обох різні зачіски, вуса, одяг, та й композиція фотографій сильно відрізняється. Не кажучи вже про те, що на знімку я тримаю смартфон", — додав він.

Знімок одразу привернув увагу чоловіка через його схожість із предком Фото: Reddit

Райкер, якому було цікаво, чи помітять інші схожість, поділився двома зображеннями на Reddit. Його пост швидко став вірусним. Деякі користувачі Reddit пожартували, що чоловік — реінкарнація свого прапрадіда.

"Гаразд, де твоя машина часу?", "З поверненням, прапрадід автора поста за материнською лінією", "Уявіть, якби він знав, що люди подивляться на його фотографію через 120 років після того, як її було зроблено", "Якщо не брати до уваги очей, ти виглядаєш зовсім по-іншому, як на мене. Підборіддя, ніс, губи тощо", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що викинуте на пляж послання в пляшці допомогло розгадати таємницю. Лист, можливо, був написаний Джоном Дарвіном, заарештованим за шахрайство та інсценування власної смерті. Нова знахідка надала поліції додаткові докази.

Також стало відомо, що дідусь через 70 років спустошив скарбничку. Літній чоловік довгі роки збирав дрібні гроші у великій скляній банці. Нещодавно він дозволив своїм родичам підрахувати її вміст.