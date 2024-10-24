Знайшла не тільки гроші: дівчина розбила скарбничку, яку батько наповнював роками (відео)

Турботливий подарунок батька своїй дочці напередодні її випускного підкорив серця мільйонів глядачів в інтернеті. Маса Тукуафу сховав зворушливу записку всередині скарбнички.

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Студентка коледжу Мала Вейд розповіла, що її батько, Маса Тукуафу, здивував її повною скарбничкою, яку він наповнював довгі роки. Чоловік таким чином привітав доньку з випускним, оскільки навчання добігає кінця. Дівчина поділилася відео у своєму TikTok.

Мала Вейд спустошила скарбничку, в якій виявила не тільки готівку і монети, а й зворушливу записку від батька. Ролик став вірусним і швидко набрав понад 1,2 мл переглядів.

"Мій батько завжди був моїм героєм, тому отримання цієї скарбнички означало для мене набагато більше, ніж те, що було всередині. Він усе життя працював на важких роботах, і я знаю, що він подарував би мені весь світ, якби міг, і ця скарбничка символізує це. Я дуже щаслива, що в мене такий чудовий батько, якому я зобов'язана всім", — розповіла дівчина.

Глядачі побачили, як Вейд тримає скарбничку й обережно дістає її вміст. Дівчина не сказала скільки грошей було всередині, але поділилася частиною зворушливого листа, який вона знайшла всередині.

"Я натрапила на помаранчевий папір для нотаток. Батько написав, що це компенсація за ті дні, коли його не було поруч, щоб зводити тебе на морозиво. Він зберігав гроші для цього для цього дня. Я б поділилася всією запискою, яку він залишив усередині, але вона здалася мені надто особливою, тому я вирішила включити у відео тільки останню сторінку", — сказала вона.

Студентка пообіцяла глядачам, що завжди берегтиме скарбничку і записку Фото: TikTok

Цей зворушливий жест викликав жвавий відгук у глядачів в інтернеті, багато з яких похвалили батька дівчини.

"Ридаю, ми повинні захистити його за всяку ціну", "Деяким людям судилося бути батьками, який у тебе неймовірний батько", "Це змусило мене думати, що кожна людина особлива для когось. Тож ставтеся до всіх, кого зустрічаєте, з повагою. Не лізьте в чиєсь життя і не руйнуйте його. Тому що ви завдаєте болю не тільки їм, а й людям", — писали вони.

Студентка пообіцяла глядачам, що завжди берегтиме скарбничку і записку.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік знайшов свого "двійника" з минулого. Фокс Райкер натрапив на фотографію Антоніо Вальса, свого прапрадіда по материнській лінії. Знімок відразу привернув увагу чоловіка через його схожість із предком.

Також стало відомо, що дідусь через 70 років спустошив скарбничку. Літній чоловік довгі роки збирав дрібні гроші у великій скляній банці. Нещодавно він дозволив своїм родичам підрахувати її вміст.