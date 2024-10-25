Сестри-близнюки возз'єдналися через 30 років, але знову розлучилися через гроші (фото)

Чжан Лі і Чен Кеке, розлучені під час народження через труднощі батьків, знайшли одна одну через роки. ДНК-тест підтвердив їхню спорідненість, і сестри стали проводити багато часу разом, але невдалий бізнес незабаром розлучив їх знову.

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Сестри-близнючки Чжан Лі та Чен Кеке з Китаю возз'єдналися через 30 років, але після невдалих бізнес-підприємств віддалилися одна від одної. Одна з жінки зникла разом із початковим капіталом. Про це пише SCMP.

Близнюки, родом із центральної китайської провінції Хенань, були розлучені при народженні й жили в різних сім'ях. Довгі роки вони перебували на відстані в 50 км один від одного.

У сільських районах Китаю деякі збіднілі батьки віддають своїх новонароджених дітей незнайомим людям у надії на краще життя. Такі неофіційні усиновлення є незаконними без офіційних документів.

У березні 2021 року 30-річна Чжан Лі виявила в соціальних мережах відео, на якому була зображена схожа на неї жінка на ім'я Чен Кеке. Поспілкувавшись, вони зрозуміли, що в них не тільки однаковий день народження, а й однакова група крові, інтереси і навіть схожі модні пристрасті. Вони звернулися в лікарню для проведення ДНК-тесту, який підтвердив, що вони сестри-близнюки. У той час вони жили в різних місцях у провінції Хенань.

Емоційне возз'єднання сестер потрапило в заголовки газет по всьому Китаю Фото: Weibo

Їхнє емоційне возз'єднання потрапило в заголовки газет по всьому Китаю. Чжан, старша сестра, згадувала про поїздки, в які вона брала Чен.

"Ми їздили в Пекін, щоб спробувати качку по-пекінськи, а також відвідали Бунд і вежу "Східна перлина" в Шанхаї. Ми були такі щасливі тоді", — згадує Чжан.

Чен розповіла про своє давнє бажання мати старшу сестру.

"Після того як ми познайомилися, я залишалася з нею майже щодня. Я просто хотіла проводити з сестрою кожен момент. Мені так багато хотілося поділитися з нею", — каже Чен.

Потім сестри об'єднали зусилля, щоб продавати на Douyin продукти і товари для життя. У цей час вони їздили в різні міста Хенані та південного Китаю, щоб вести онлайн-продажі. Попри велику базу шанувальників, бізнес стикався з труднощами й працював у збиток.

Сестри стали проводити багато часу разом, але невдалий бізнес незабаром розлучив їх знову Фото: SCMP

Зрештою Чен засмутився і звинуватив Чжан у тому, що вона нехтує бізнесом, часто повертаючись до свого рідного міста. Молодшій сестрі доводилося покривати всі витрати на проїзд, оренду та харчування. Чжан, однак, пояснила їхній конфлікт особистісними відмінностями: "Я говорю прямо, а моя сестра схильна до того, щоб усе зам'яти". Вона також вказала на Чен як на ключовий фактор у їхньому невдалому підприємстві, заявивши, що втратила понад 500 000 юанів (2,9 млн гривень) під час спільної роботи.

На початку лютого вони відкрили ресторан у Хенані, сподіваючись почати все з чистого аркуша, але розбіжності з приводу управління та інвестицій призвели до повного розриву. Згодом Чен забрав понад 20 000 юанів зі спільних коштів і заблокувала всі контакти з Чен. Вона відкинула звинувачення в крадіжці, стверджуючи, що забрала свою частку і повернула решту грошей інвесторам після виплати зарплати та орендної плати.

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