Девушка установила камеру наблюдения дома и добилась ареста соседки: что она сделала

Женщина рассказала, что ей пришлось срочно уехать по семейным обстоятельствам. Перед отъездом ее соседка по комнате предложила взять на себя уход за котом.

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Девушка вызвала полицию после того, как увидела, чем занималась соседка у нее дома во время ее отсутствия. Пользовательница с ником Successful_Unit8203 поделилась своей историей на Reddit.

По словам женщины, ей удалось добиться ареста соседки. Рассказчица сообщила, что ей пришлось срочно уехать по семейным обстоятельствам. Перед отъездом ее соседка по комнате предложила доверить ей уход за котом. Перед отъездом девушка установила камеру наблюдения, чтобы следить за питомцем. Как оказалось, это решение было правильным. По словам рассказчицы, соседка пригласила в квартиру своего друга-блогера, и они начали снимать видео с ее котом.

"Они покрасили его шерсть в розовый цвет краской, похожей на ту, что используют для людей, хотя она токсична для животных. Затем они наряжали его в маленькие костюмы, хотя коту это явно не нравилось, и облили водой, когда он пытался убежать", — поделилась девушка подробностями.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Кроме того, они давали домашнему животному молоко с блестками ради эффектных кадров, что вызвало у рассказчицы серьезные опасения. Девушка обратилась в ветеринарную службу, где ее предупредили, что молоко с блестками может представлять угрозу для жизни кота. После этого она вызвала полицию. Правоохранители прибыли на место и арестовали соседку и ее друга за жестокое обращение с животным.

Комментаторы назвали поведение соседки возмутительным и подчеркнули, что, независимо от ситуации, расходы на лечение животного должны полностью лечь на нее.

"Мне очень трудно представить, что есть фанаты такого контента. Группа людей в сети, открыто принимающих жестокое обращение с животными? Это не блог мамочек или что-то в этом роде… это животные. Я думал, что интернет согласился, что они полностью под защитой", — написал один из них.

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