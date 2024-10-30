Дівчина встановила камеру спостереження вдома і домоглася арешту сусідки: що вона зробила

Жінка розповіла, що їй довелося терміново виїхати за сімейними обставинами. Перед від'їздом її сусідка по кімнаті запропонувала взяти на себе догляд за котом.

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Дівчина викликала поліцію після того, як побачила, чим займалася сусідка у неї вдома під час її відсутності. Користувачка з ніком Successful_Unit8203 поділилася своєю історією на Reddit.

За словами жінки, їй вдалося домогтися арешту сусідки. Оповідачка повідомила, що їй довелося терміново виїхати за сімейними обставинами. Перед від'їздом її сусідка по кімнаті запропонувала довірити їй догляд за котом. Перед від'їздом дівчина встановила камеру спостереження, щоб стежити за вихованцем. Як виявилося, це рішення було правильним. За словами оповідачки, сусідка запросила у квартиру свого друга-блогера, і вони почали знімати відео з її котом.

"Вони пофарбували його шерсть у рожевий колір фарбою, схожою на ту, що використовують для людей, хоча вона токсична для тварин. Потім вони наряджали його в маленькі костюми, хоча коту це явно не подобалося, і облили водою, коли він намагався втекти", — поділилася дівчина подробицями.

Ілюстративне фото Фото: Shutterstock

Крім того, вони давали домашній тварині молоко з блискітками заради ефектних кадрів, що викликало в оповідачки серйозні побоювання. Дівчина звернулася до ветеринарної служби, де її попередили, що молоко з блискітками може становити загрозу для життя кота. Після цього вона викликала поліцію. Правоохоронці прибули на місце і заарештували сусідку та її друга за жорстоке поводження з твариною.

Коментатори назвали поведінку сусідки обурливою і наголосили, що, незалежно від ситуації, витрати на лікування тварини мають повністю лягти на неї.

"Мені дуже важко уявити, що є фанати такого контенту. Група людей у мережі, які відкрито приймають жорстоке поводження з тваринами? Це не блог матусь або щось у цьому роді... це тварини. Я думав, що інтернет погодився, що вони повністю під захистом", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що доглядач зоопарку почав красти їжу у тварин. Співробітники поліції заявили, що все ще намагаються зрозуміти мотиви чоловіка. Користувачі соцмереж думають, що він міг перепродувати овочі та фрукти.

Також стало відомо, що чоловік проникав у будинки незнайомців і виконував за них побутову роботу. Замість того щоб грабувати, Даміан Войнилович виносив сміття, розвішував білизну і навіть мив підлогу. Однак люди, які отримали безкоштовне прибирання, почали турбуватися за свою безпеку.