Жінка знайшла бездомного хлопчика, який жив у неї у дворі: її реакція вразила соцмережі

Еллі Піментел помітила 16-річного хлопчика, що згорнувся калачиком на купі шлакоблоків біля її будинку. Замість того щоб прогнати підлітка, вона вирішила допомогти йому.

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Мешканка США Еллі Піментел вразила користувачів соцмереж після того, як розповіла про підлітка без дому, якого помітила у своєму дворі доки він спав. Своєю історією вона поділилася в одному з відео в TikTok.

Жінка вирішила допомогти хлопчику, а її добрий вчинок швидко став вірусним. Ролик набрав понад 883 тисячі переглядів у TikTok.

У серії відео Піментел розповіла, що помітила 16-річного хлопчика, який згорнувся калачиком на купі шлакоблоків біля її будинку. Замість того щоб прогнати підлітка, вона вирішила допомогти йому.

"Він не може залишитися, але я і не хочу його виселяти", — написала Еллі в одному з роликів.

Жінка додала, що молодий чоловік завжди поводився шанобливо і був схожий на учня із сусідньої школи.

Еллі зібрала для підлітка набір із необхідними речами: спальний мішок, подушку, суп, столові прилади та засоби гігієни. Вона також залишила записку англійською та іспанською, щоб показати, що готова допомогти без будь-яких умов.

"Він ні з ким не розмовляє, просто читає, їсть закуски й відпочиває", — додала вона.

Публікація викликала хвилю позитивних коментарів. Користувачі дякували Піментел за її доброту та ділилися власним досвідом боротьби з бездомністю.

"Ви вчинили з такою повагою і співчуттям", "Спасибі, що ви є", "Спасибі, що ви такі добрі до цієї дитини", "Я б остерігся дзвонити в поліцію... вони можуть спробувати забрати його додому, а це може бути небезпечним місцем для нього. Залишити записку — це добре", — писали вони.

Еллі також розповіла виданню People, що її зворушила історія хлопчика. Вона згадала, що в дитинстві сама жила в прийомній сім'ї до другого класу і розуміла, як важливо відчувати підтримку.

Кілька тижнів вони спілкувалися через записки, поки в жовтні нарешті не зустрілися особисто. У довгій розмові хлопчик поділився з Еллі своєю історією, а вона, своєю чергою, почала шукати для нього ресурси та допомогу.

"Я хотіла зробити все доступним для нього без тиску, щоб він знав: якщо захоче змінити свою ситуацію, у нього є ця можливість", — додала Піментел.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина встановила вдома камеру спостереження і домоглася арешту сусідки. Жінка розповіла, що їй довелося терміново виїхати за сімейними обставинами. Перед від'їздом її сусідка по кімнаті запропонувала взяти на себе догляд за котом.

Також стало відомо, що сестри-близнюки возз'єдналися через 30 років, але знову розлучилися через гроші. Чжан Лі й Чен Кеке, розлучені під час народження через труднощі батьків, знайшли одна одну. ДНК-тест підтвердив їхню спорідненість, і сестри стали проводити багато часу разом, але невдалий бізнес незабаром розлучив їх знову.