Жінка помітила "небезпечного пасажира" в орендованій машині через 3 тижні (відео)

Лінц Корона помітила в автомобілі павутину, яку могла залишити небезпечна "чорна вдова". Користувачі соцмереж спробували визначити вид павука.

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Лінц Корона відчула здивування, виявивши павутину перед переднім сидінням орендованого автомобіля, на якому їздила вже три тижні. Жінка, відома в TikTok під ніком @linzcorona, поділилася своїм відкриттям у ролику, який швидко став вірусним, набравши понад 11,6 мільйона переглядів.

Жінка була здивована павутині всередині автомобіля.

"Я їжджу на цій орендованій машині вже 3 тижні і щойно помітила це...", — підписала вона свій ролик.

Користувачі TikTok одразу почали здогадуватися про вид павука, який залишив павутину, і деякі з них припустили, що це могла бути небезпечна "чорна вдова". Один із глядачів навіть упевнено заявив: "Це павутина чорної вдови".

Доктор Джим Фредерікс, головний ентомолог і віцепрезидент зі зв'язків із громадськістю компанії National Pest Management, прокоментував незвичайну знахідку жінки. Він зазначив, що за характерною структурою павутини та екзоскелетом у кутку, найімовірніше, її творцем виявився нешкідливий підвальний павук.

Видання зазначає, що вони, відомі своїми довгими ногами, часто селяться в підвалах та інших темних, мало відвідуваних місцях. Екперт зазначив, що цей вид не є небезпечним для людини.

"Отрута цих павуків призначена для знерухомлення маленьких комах. Їхні ікла навряд чи проб'ють шкіру людини", — сказав він.

Він додав, що павуки нечасто мешкають в автомобілях і, найімовірніше, він потрапив у салон випадково.

"Будь-який павук, який вижив у салоні автомобіля, міг уже загинути через високу температуру всередині. Найкраща порада в цій ситуації — просто прибрати павутину пилососом", — зазначив експерт.

Пізніше Лінц виклала оновлене відео, де розповіла, що павук все ще залишається в машині.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла бездомного хлопчика, який жив у неї у дворі. Еллі Піментел помітила 16-річного хлопчика, що згорнувся калачиком на купі шлакоблоків біля її будинку. Замість того щоб прогнати підлітка, вона вирішила допомогти йому.

Також стало відомо, що дівчина встановила вдома камеру спостереження і домоглася арешту сусідки. Жінка розповіла, що їй довелося терміново виїхати за сімейними обставинами. Перед від'їздом її сусідка по кімнаті запропонувала взяти на себе догляд за котом.