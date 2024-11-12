Чоловік подумує "спалити будинок" після неймовірної знахідки: що він в себе виявив

Журналісти розповідають, що спочатку хазяїн будинку хотів випустити павука. Однак згодом чоловік подумав про більш кардинальне розв'язання питання.

У Великій Британії чоловік заявив, що подумує "спалити свій будинок" після того, як виявив вдома небезпечну тварину. Річ в тім, що він знайшов у себе павука-несправжню вдову, пише Daily Star.

"Кошмарного павука" помітив власник будинку у своєму саду. Чоловік збирався випустити його у дику природу, однак зрозумів, що це була не звичайна "домашня" тварина. Звіра вдалось зловити, однак господар не придумав, що з ним зробити.

"Я збирався випустити цього пана у своєму саду (як це заведено), але подумав, що спочатку погуглю, тому що він виглядав дуже цікаво. То що мені тепер треба спалити свій будинок?", — написав він в соцмережі.

До свого посту чоловік прикріпив фотографію членистоногого.

"Google повідомляє, що я впіймав хибну вдову; павука з кошмарів, у країні, де я думав, що всі павуки приязні", — додав господар будинку.

В коментарях користувачі його попередили, що укус такого павука доволі неприємний. Він схожий на "укус оси". Інші ж користувачі зазначали, що якщо потурбувати цю тварину, вона ховається від людей.

Зазначимо, що помилкові вдови за розмірами значно менші тарантулів. Цьому виду доводиться полювати за допомогою комбінації потужної отрути й міцного шовку.

Раніше стало відомо про випадок, коли жінка дуже сильно злякалася павука в коридорі. Вона навіть викликала таксі, щоб його позбутись.

Інша жінка у Великій Британії помітила "небезпечного пасажира" в орендованій машині, на якій їздила 3 тижні. Спеціалісти визначили, що, скоріш за все, це був нешкідливий підвальний павук.