В Австралії вчені планують "доїти" смертельних павуків і лікувати людей: подробиці

В країні наближається сезон розмноження смертоносних павуків, тому потрібно бути дуже пильними. Водночас вчені просять збирати їх для створення протиотрути.

Центр розведення рептилій Австралії попереджає жителів країни про появу смертельно небезпечного виду павуків, однак в цей час вчені потирають руки в їх очікуванні. Про це пише Daily Star.

Річ у тім, що в країні наближається літо, а це ідеальні умови для розмноження одного з найбільш смертоносних членистоногих — воронкових павуків. Це означає, що вони будуть блукати в житлових районах.

За даними Центру, отрута такого павука може вбити людину менше ніж за 15 хвилин. Хоча в 1981 році й була створена протиотрута, однак за ці роки через цю тварину померли щонайменше 13 людей.

Поряд із суворим попередженням остерігатися цих павуків, вчені виступили з дивним проханням. Жителів просять збирати смертоносних істот і віддавати їх до Австралійського парку рептилій, щоб їх можна було "доїти" заради створення протиотрути.

"З наближенням сезону розмноження і створенням ідеальних погодних умов ми більше, ніж будь-коли, покладаємося на павуків. У самців воронкових павуків коротка тривалість життя і, оскільки для виготовлення всього одного флакона протиотрути потрібно близько 150 павуків, нам потрібна допомога громадськості, щоб забезпечити достатню кількість отрути для задоволення попиту", — зазначила доглядачка Австралійського центру розведення рептилій Емма Тіні. "

Австралійців просять бути пильними у прохолодних, темних місцях — особливо у взутті, в білизні, у басейнах та в смітті.

"Якщо ви помітили яйцевий мішок, збираючи павука, важливо безпечно зібрати його. Це може забезпечити надійний запас здорових молодих павуків, які допоможуть нам у виробництві протиотрути", — додала доглядачка.

У Великій Британії чоловік заявив, що подумує "спалити свій будинок" після того, як виявив вдома небезпечну тварину. Річ в тім, що він знайшов у себе павука-несправжню вдову.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.