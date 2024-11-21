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МирФан

Женщина заплатила $14 тысяч за коррекцию носа: похоже, пластический хирург ее "не так услышал" (фото)

Ринопластика, операция по уменьшению носа, как исправить нос, опущенный кончик носа, внешность, красота
Фото: Sophie Bow | Софи Боу всегда мечтала изменить свой нос

Восхищенная трансформацией своей внешности Софи поделилась впечатлениями с подписчиками в сети. Ее видео собрало полмиллиона просмотров. Впрочем, реакция аудитории была довольно неоднозначной.

Инфлуэнсерша Софи Боу из Великобритании заплатила $14 тысяч (около 574 тыс. грн), чтобы сделать себе нос, как у куклы Барби, но в процессе что-то пошло не так. Когда женщина опубликовала в TikTok снимки своего обновленного лица, то подписчики начали сравнивать ее с Гринчем и звездой сериала "Распутные женщины" Стейси Соломон.

31-летняя Софи признается, что давно мечтала о том, чтобы иметь стандартный нос, как у других девушек. Чтобы реализовать свои планы, в феврале 2022 года она решилась на ринопластику стоимостью $9 тысяч, однако осталась недовольна результатом и назвала свой нос "обвисшим". Кроме того, она заметила рубцовую ткань на внешней стороне своей ноздри, напоминающую укус комара.

Ринопластика, операция по уменьшению носа, как исправить нос, опущенный кончик носа, внешность, красота Fullscreen
31-летняя Софи признается, что давно мечтала о том, чтобы иметь стандартный нос, как у других девушек
Фото: Sophie Bow

Через два года, в сентябре 2024-го, мать-одиночка решила повторить попытку, но на этот раз в турецком Стамбуле. Женщина заплатила $5 тысяч за операцию, а также перелет и 5-дневное проживание в отеле.

"Раньше мой нос заметно выступал и был слишком большим, как для моего лица. Он просто не подходил, я чувствовала это еще с детства, а теперь очень счастлива. В комментариях люди пишут, что раньше было лучше. Видимо, это из-за выбранного ракурса", — рассказывает Софи из Дартфорда, графство Кент.

Ринопластика, операция по уменьшению носа, как исправить нос, опущенный кончик носа, внешность, красота Fullscreen
Женщина сделала операцию в этом году в сентябре
Фото: Sophie Bow

Позже Софи, восхищенная результатами пластической коррекции, поделилась впечатлениями на своей странице в TikTok. Ее видео собрало полмиллиона просмотров. Впрочем, реакция аудитории была довольно неоднозначной.

  • "Теперь ты немного похожа на Гринча";
  • "Кажется, хирург тебя не так услышал";
  • "Раньше выглядел лучше, а теперь, как Джоди Марш";
  • "Сестра, что с тобой случилось?";
  • "Этот нос — совершенен";
  • "Нет места для ненависти, если вы счастливы с тем, что имеете".
Ринопластика, операция по уменьшению носа, как исправить нос, опущенный кончик носа, внешность, красота Fullscreen
Софи довольна результатом
Фото: Sophie Bow

Напомним, ранее Фокус писал, что жизнь Джо ДиМео из США изменилась навсегда, когда в июле 2018 года после ночной смены он заснул за рулем Dodge Challenger и попал в страшное ДТП. Водителю удалось выжить, однако последствия аварии были ужасными. Пройдя длительное лечение, мужчина чудом снова стал на ноги, нашел любовь и недавно объявил о женитьбе.

Кроме того, эпатажная модель, которая нарекла себя Марией Магдалиной, не смогла попасть на борт пассажирского авиалайнера из-за своей нестандартной внешности. Девушка возмущена и требует справедливости.