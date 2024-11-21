Женщина заплатила $14 тысяч за коррекцию носа: похоже, пластический хирург ее "не так услышал" (фото)

Восхищенная трансформацией своей внешности Софи поделилась впечатлениями с подписчиками в сети. Ее видео собрало полмиллиона просмотров. Впрочем, реакция аудитории была довольно неоднозначной.

Инфлуэнсерша Софи Боу из Великобритании заплатила $14 тысяч (около 574 тыс. грн), чтобы сделать себе нос, как у куклы Барби, но в процессе что-то пошло не так. Когда женщина опубликовала в TikTok снимки своего обновленного лица, то подписчики начали сравнивать ее с Гринчем и звездой сериала "Распутные женщины" Стейси Соломон.

31-летняя Софи признается, что давно мечтала о том, чтобы иметь стандартный нос, как у других девушек. Чтобы реализовать свои планы, в феврале 2022 года она решилась на ринопластику стоимостью $9 тысяч, однако осталась недовольна результатом и назвала свой нос "обвисшим". Кроме того, она заметила рубцовую ткань на внешней стороне своей ноздри, напоминающую укус комара.

31-летняя Софи признается, что давно мечтала о том, чтобы иметь стандартный нос, как у других девушек Фото: Sophie Bow

Через два года, в сентябре 2024-го, мать-одиночка решила повторить попытку, но на этот раз в турецком Стамбуле. Женщина заплатила $5 тысяч за операцию, а также перелет и 5-дневное проживание в отеле.

"Раньше мой нос заметно выступал и был слишком большим, как для моего лица. Он просто не подходил, я чувствовала это еще с детства, а теперь очень счастлива. В комментариях люди пишут, что раньше было лучше. Видимо, это из-за выбранного ракурса", — рассказывает Софи из Дартфорда, графство Кент.

Женщина сделала операцию в этом году в сентябре Фото: Sophie Bow

Позже Софи, восхищенная результатами пластической коррекции, поделилась впечатлениями на своей странице в TikTok. Ее видео собрало полмиллиона просмотров. Впрочем, реакция аудитории была довольно неоднозначной.

"Теперь ты немного похожа на Гринча";

"Кажется, хирург тебя не так услышал";

"Раньше выглядел лучше, а теперь, как Джоди Марш";

"Сестра, что с тобой случилось?";

"Этот нос — совершенен";

"Нет места для ненависти, если вы счастливы с тем, что имеете".

Софи довольна результатом Фото: Sophie Bow

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