Вместо отпечатков пальцев. Всего одна часть тела коал позволяет различать их с точностью 90% (фото)

Любопытную технику распознания животных открыли любители, а ученые проверили, работает ли она в действительности.

Коалы являются важной частью туристической индустрии Австралии, а также считаются одними из самых любимых и отличительных представителей фауны континента. Увы, сегодня они оказались в весьма уязвимом положении: животным угрожают заболевания, передающиеся половым путем, а также собаки, автомобили и потеря среды обитания, пишет IFLScience.

Еще одним фактором, угрожающим коалам, стало глобальное потепление планеты, вызванное деятельностью человека. Исследователи отмечают, что рост средней температуры вызывает все более крупные лесные пожары, жертвами которых также становятся и коалы.

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К счастью, местные жители и туристы очарованы животными, а потому волонтеры высадили 165 000 деревьев, которые коалы любят есть в двух регионах штата Виктория. Местный фонд Koala Clancy Foundation также внимательно следит за тем, сколько животных пользуются теми возможностями, которые предоставляют волонтеры.

40 совершенно разных носов коалы Фото: Koala Clancy Foundation

Проблема заключается в том, что животных очень сложно различить в дикой природе, особенно на большом расстоянии. Но в новом исследовании волонтеры, похоже, обнаружили забавный способ распознавания животных — они используют их носы.

В новом исследовании ученые проверили, действительно ли коал можно различить по носам и это оказалось абсолютной правдой. Носы коал настолько отличительны, что их можно использовать для различения животных в дикой природе, даже на значительном расстоянии. Исследователи полагают, что это открытие в будущем может значительно сократить расходы команд, пытающихся спасти животных.

Ученые также обнаружили, что форма носа животных остается стабильной в течение минимум 7 лет, а потому ее можно использовать для идентификации животного. По словам доктора Валентины Меллой из Сиднейского университета, изначально она была настроена скептически, поскольку работала со многими коалами, но никогда не замечала различий в их носах.

Однако позже доктор Меллой изучила фотографии и обнаружила особенности, которые позволяют отличить особи друг от друга. В результате ученые пришли к выводу, что носы действительно могут стать отличным способом распознавания исчезающего вида на расстоянии.

Нос Пэта сохранил свою отличительную особенность на протяжении девяти лет Фото: Koala Clancy Foundation

Эксперименты показывают, что изучение носов коал в действительности позволяет различать животных с точностью 90%. Результаты были получены как для коал, перекусывающих деревьями, так и для тщательно изученной и микрочипированной популяции в Новом Южном Уэльсе.

В дальнейшем ученые планируют использовать ИИ, чтобы упростить идентификацию животных. Отметим, что ранее ученые отлавливали коал и чипировали, однако такой процесс обходится дорого и подвергает и без того уязвимых животных стрессу.

Ранее Фокус писал о том, что коала, животное-символ Австралии, оказалась на грани исчезновения.