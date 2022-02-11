Борьба за выживание. Коала, животное-символ Австралии, оказалась на грани исчезновения

За 20 лет количество коал на континенте сократилось в два раза, и они могут вовсе исчезнуть.

В Австралии официально включили культовое животное в список видов, которые находятся под угрозой исчезновения. Страшные лесные пожары в 2019 и 2020 годах, расчистка земель под строительство и сельское хозяйство, болезни, а также промышленная заготовка леса привели к тому, что численность коал с 185 тысяч в 2001 году сократилась до 92 тысяч в 2021-м. И эта негативная тенденция сохраняется, сообщает ScienceAlert.

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Австралийские защитники природы заявляют, что численность коал резко сократилась в восточных штатах Австралии и теперь эти животные находятся на грани исчезновения. В правительстве Австралии решили выделить 36 млн долларов США на защиту коал и восстановление их природных мест обитания. Но экологи считают, что руководство страны предпринимает недостаточные меры, что спасти коал от исчезновения.

[ + – ] Самка коалы Фото: wikipedia

"За последние 10 лет коалы перешли из статуса уязвимых видов, к исчезающим. Нужны более строгие законы по защите коал", — говорит эколог Стюарт Бланч.

По оценкам защитников природы за 20 лет количество коал сократилось в 2 раза. Если в 2001 году начитывалось примерно 185 тысяч особей, то уже в 2021 их было 92 тысячи.

"Если не принять срочных мер по защите коал, то эти сумчатые исчезнут уже к 2050 году. Нужно прекратить уничтожение лесов", — говорит Алексия Веллбелов из международной организации Humane Society International.

[ + – ] Самец коалы Фото: wikipedia

По данным Австралийского фонда охраны природы за последние годы правительство разрешило расчистку 25 тысяч гектаров леса, где обитают коалы.

"Австралийские законы по охране окружающей среды неэффективны. Места обитания коал исчезают, а с ними и сами животные", — говорит Баша Стасак из Австралийского фонда охраны природы.

По словам Стасак, вымирание коал можно остановить, если прекратить расчистку лесов для застроек, сельского хозяйства и лесозаготовок.

Коалы начали исчезать еще до страшных лесных пожаров 2019-2020 года из-за исчезновения мест обитания, болезней и засух. Но именно лесные пожары стали последней каплей. Человеческая деятельность и изменения климата могут уничтожить культовый символ Австралии, говорят экологи.

[ + – ] Ареал обитания коал в Австралии Фото: wikipedia

Коалы