Боротьба за виживання. Коала, тварина-символ Австралії, опинилася на межі зникнення

За 20 років кількість коал на континенті скоротилася вдвічі, і вони можуть зовсім зникнути.

В Австралії офіційно включили культову тварину до списку видів, які перебувають під загрозою зникнення. Страшні лісові пожежі у 2019 та 2020 роках, розчищення земель під будівництво та сільське господарство, хвороби, а також промислова заготівля лісу призвели до того, що чисельність коал зі 185 тисяч у 2001 році скоротилася до 92 тисяч у 2021-му. І ця негативна тенденція зберігається, повідомляє ScienceAlert.

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Австралійські захисники природи заявляють, що чисельність коал різко скоротилася в східних штатах Австралії, і тепер ці тварини перебувають на межі зникнення. В уряді Австралії вирішили виділити 36 млн доларів США на захист коал і відновлення їхніх природних місць проживання. Але екологи вважають, що керівництво країни вживає недостатніх заходів, що врятувати коал від зникнення.

[ + – ] Самка коали Фото: wikipedia

"За останні 10 років коали перейшли зі статусу вразливих видів до зникаючих. Потрібні суворіші закони захисту коал", — говорить еколог Стюарт Бланч.

За оцінками захисників природи, за 20 років кількість коал скоротилася вдвічі. Якщо 2001 року налічувалося приблизно 185 тисяч особин, то вже 2021-го їх було 92 тисячі.

"Якщо не вжити термінових заходів щодо захисту коал, то ці сумчасті зникнуть вже до 2050 року. Потрібно припинити знищення лісів", — говорить Алексія Веллбелов із міжнародної організації Humane Society International.

[ + – ] Самець коали Фото: wikipedia

За даними Австралійського фонду охорони природи, за останні роки уряд дозволив розчистку 25 тисяч гектарів лісу, де мешкають коали.

"Австралійські закони з охорони навколишнього середовища неефективні. Житла коал зникають, а з ними й самі тварини", — говорить Баша Стасак із Австралійського фонду охорони природи.

За словами Стасак, вимирання коал можна зупинити, якщо припинити розчищення лісів для забудов, сільського господарства та лісозаготівель.

Коали почали зникати ще до страшних лісових пожеж 2019-2020 року через зникнення місць проживання, хвороб і посух. Але саме лісові пожежі стали останньою краплею. Людська діяльність і зміни клімату можуть знищити культовий символ Австралії, кажуть екологи.

[ + – ] Ареал проживання коал в Австралії Фото: wikipedia

Коали