Останавливали поезда и вызвали полицию: коала вызвала переполох на вокзале в Сиднее (видео)

Своенравное животное прогулялось по станции, позировало по лестнице и едва не спрыгнуло на пути.

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Коала в Сиднее заставила побегать и поволноваться целый отряд полиции. Одно из самых популярных животных в Австралии и мире явилось ранним утром на железнодорожную станцию, так ловить коалу отправили целый отряд полиции. Об этом пишет Reuters.

За передвижениями коалы следили с камер наблюдения. Так что без проблем восстановили ее маршрут. Она неторопливо прогулялась по станции, потом изучила лифт, но выбрала спуститься по лестнице. На ступенях коала встретилась с ранним пассажиром и даже позировала ему для фото.

Поездам в этом районе было приказано снизить скорость, поскольку коала — обычно замкнутый вид и одно из самых любимых животных в Австралии — приблизилась в опасной близости к краю платформы.

Сумчатое животное в конце концов перепрыгнуло через ограждение станции после того, как полицейские приблизились, чтобы прогнать коалу с путей. Коалы в штате занесены в список находящихся под угрозой исчезновения видов.

Коалы обычно редко покидают свою территорию, где они живут и кормятся. К тому же они очень медлительны, так что их обычно успевают отловить до того, как они прорвутся на дорогу, или на станцию. Так что появление коалы на вокзале стало главной новостью сиднейских новостей.

На юго-западе Сиднея обитает большая популяция коал, однако они сталкиваются с растущей угрозой из-за развития городов. Правительство Нового Южного Уэльса инвестировало 600 000 долларов в регион в рамках своей стратегии по коалам, назначив специального офицера по коалам, восстановив среду обитания и отслеживая животных, чтобы избежать их гибели в результате дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, в прошлом году фермер в Австралии пытался поймать воришку, который пожирал саженцы эвкалиптов на его ферме. Оказалось, что это была коала. Поймали ее, когда она слишком объелась, чтобы сбежать.