Объелся и не смог сбежать. В Австралии поймали серийного воришку, который устраивал налеты на фермы

Теперь австралийские фермеры строят защитные заборы, чтобы защитить свои саженцы от самого ленивого грабителя в мире по имени Клод.

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В течение нескольких недель владелец австралийского питомника Хамфри Херингтон ломал голову над тем, чтобы идентифицировать серийного воришку, который пробирался на его ферму и пожирал саженцы. Изначально фермер думал, что во всем виноваты сбежавшие козы, затем подозрение пало на надоедливого опоссума, но реальность оказалась более уморительной, пишет BBC.

Однажды он пришел на работу и застал серийного воришку "на горячем". Херингтон обнаружил нахальную коалу, которая буквально не могла сдвинуться с места, так как набила живот эвкалиптовыми растениями. По иронии судьбы коала по прозвищу Клод уничтожила растения, предназначенные для его собратьев — растения планировали использовать для увеличения среды обитания коал, которые, к слову, находятся под угрозой исчезновения.

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В настоящее время австралийские фермеры строят заборы, которые могли бы защитить фермы от надоедливых коал. Отметим, что за все это время несанкционированное пиршество Клода обошлось питомнику в 3 800 долларов.

Команда Восточного лесного питомника, расположенного недалеко от Лисмора на севере Нового Южного Уэльса впервые заметила, что растения кто-то жует еще несколько месяцев назад. Однако по словам Херингтона, воришка не оставлял следов, а потому было сложно его идентифицировать.

Чтобы прекратить налеты, сотрудники питомника установили ловушку для опоссумов, но это не дало результатов. После они исследовали помет животных в поисках улик, но даже это не принесло результатов. Загадка была разгадана лишь тогда, когда Клод не смог остановиться вовремя и попросту объелся до такой степени, что буквально не смог унести ноги с фермы.

Когда сотрудники питомника утром пришли на работу, они заметили коалу Клода, который просто сидел на шесте. Вокруг него было разбросано множество растений, а потому Херингтон с коллегами предположили, что животное плотно поело и было слишком уставшим, чтобы покинуть место преступления.

Сотрудники питомника осторожно завернули Клода в полотенце и перенесли его к деревьям в 300 метрах от фермы. Однако через пару дней животное вернулось и продолжило свои ночные набеги. Херингтон отмечает, что вовсе не злится на надоедливого воришку, однако такое поведение животного вызывает опасения.

Дело в том, что за 20 лет работы Херингтон с коллегами ни разу не видели ничего подобного — коалы не отличаются ловкостью и сообразительностью, а потому сотрудники питомника опасаются, что такое поведение вызвано нехваткой еды в естественной среде обитания животных.

Отметим, что в 2022 году коалы были внесены в список находящихся под угрозой исчезновения на большей части восточного побережья Австралии. Причиной стало резкое сокращение численности. Исследователи отмечают, что местная популяция сильно пострадала от вырубки лесов, пожаров, засухи и других угроз.

Ранее Фокус писал о том, что пожары в Австралии уничтожили 80% среды обитания коал.