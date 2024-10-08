Зупиняли потяги і викликали поліцію: коала спричинила переполох на вокзалі в Сіднеї (відео)

Примхлива тварина прогулялася станцією, позувала сходами і ледь не зістрибнула на колії.

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Коала в Сіднеї змусила побігати і похвилюватися цілий загін поліції. Одна з найпопулярніших тварин в Австралії та світі з'явилася рано вранці на залізничну станцію, тож ловити коалу відправили цілий загін поліції. Про це пише Reuters.

За пересуваннями коали стежили з камер спостереження. Тож без проблем відновили її маршрут. Вона неквапливо прогулялася станцією, потім вивчила ліфт, але обрала спуститися сходами. На сходах коала зустрілася з раннім пасажиром і навіть позувала йому для фото.

Поїздам у цьому районі було наказано знизити швидкість, оскільки коала — зазвичай замкнутий вид і одна з найулюбленіших тварин в Австралії — наблизилася в небезпечній близькості до краю платформи.

Сумчаста тварина врешті-решт перестрибнула через огорожу станції після того, як поліцейські наблизилися, щоб прогнати коалу з колій. Коали в штаті занесені до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення.

Коали зазвичай рідко залишають свою територію, де вони живуть і годуються. До того ж вони дуже повільні, тож їх зазвичай встигають відловити до того, як вони прорвуться на дорогу, або на станцію. Тож поява коали на вокзалі стала головною новиною сіднейських новин.

На південному заході Сіднея мешкає велика популяція коал, проте вони стикаються зі зростаючою загрозою через розвиток міст. Уряд Нового Південного Уельсу інвестував 600 000 доларів у регіон у межах своєї стратегії щодо коал, призначивши спеціального офіцера з коал, відновивши середовище проживання і відстежуючи тварин, щоб уникнути їхньої загибелі внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, торік фермер в Австралії намагався зловити злодюжку, який пожирав саджанці евкаліптів на його фермі. Виявилося, що це була коала. Спіймали її, коли вона надто об'їлася, щоб утекти.