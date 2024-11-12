Замість відбитків пальців. Лише одна частина тіла коал дає змогу розрізняти їх із точністю 90% (фото)

Цікаву техніку розпізнавання тварин відкрили аматори, а вчені перевірили, чи працює вона насправді.

Коали є важливою частиною туристичної індустрії Австралії, а також вважаються одними з найулюбленіших і найвідоміших представників фауни континенту. На жаль, сьогодні вони опинилися у вельми вразливому становищі: тваринам загрожують захворювання, що передаються статевим шляхом, а також собаки, автомобілі та втрата середовища проживання, пише IFLScience.

Ще одним фактором, що загрожує коалам, стало глобальне потепління планети, спричинене діяльністю людини. Дослідники зазначають, що зростання середньої температури спричиняє дедалі більші лісові пожежі, жертвами яких також стають і коали.

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На щастя, місцеві жителі та туристи зачаровані тваринами, а тому волонтери висадили 165 000 дерев, які коали полюбляють їсти у двох регіонах штату Вікторія. Місцевий фонд Koala Clancy Foundation також уважно стежить за тим, скільки тварин користуються тими можливостями, які надають волонтери.

40 абсолютно різних носів коали Фото: Koala Clancy Foundation

Проблема полягає в тому, що тварин дуже складно розрізнити в дикій природі, особливо на великій відстані. Але в новому дослідженні волонтери, схоже, виявили кумедний спосіб розпізнавання тварин — вони використовують їхні носи.

У новому дослідженні вчені перевірили, чи справді коал можна розрізнити за носами та це виявилося абсолютною правдою. Носи коал настільки відмінні, що їх можна використовувати для розрізнення тварин у дикій природі, навіть на значній відстані. Дослідники вважають, що це відкриття в майбутньому може значно скоротити витрати команд, які намагаються врятувати тварин.

Вчені також виявили, що форма носа тварин залишається стабільною протягом щонайменше 7 років, а тому її можна використовувати для ідентифікації тварини. За словами доктора Валентини Меллой із Сіднейського університету, спочатку вона була налаштована скептично, оскільки працювала з багатьма коалами, але ніколи не помічала відмінностей у їхніх носах.

Однак пізніше доктор Меллой вивчила фотографії та виявила особливості, які дозволяють відрізнити особини одна від одної. У результаті вчені дійшли висновку, що носи дійсно можуть стати чудовим способом розпізнавання виду, що зникає, на відстані.

Ніс Пета зберіг свою відмітну особливість протягом дев'яти років Фото: Koala Clancy Foundation

Експерименти показують, що вивчення носів коал насправді дає змогу розрізняти тварин з точністю 90%. Результати були отримані як для коал, що перекушують деревами, так і для ретельно вивченої та мікрочипованої популяції в Новому Південному Уельсі.

Надалі вчені планують використовувати ШІ, щоб спростити ідентифікацію тварин. Зазначимо, що раніше вчені відловлювали коал і чипували, однак такий процес обходиться дорого і піддає і без того вразливих тварин стресу.

Раніше Фокус писав про те, що коала, тварина-символ Австралії, опинилася на межі зникнення.