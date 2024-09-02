Еще не конец: ученые выяснили, что переболевшие сепсисом люди подвержены смертельному риску

Сепсис является опасным заболеванием, лечение которого проходит не так просто и не избавляет от всех его последствий. Ученые узнали, что одно из таких последствий может снова загнать на больничную койку больных в течении 30 дней.

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Недавнее исследование выявило постоянные проблемы, с которыми сталкиваются пациенты, выздоравливающие после сепсиса — опасной для жизни инфекции крови. Хотя она поддается лечению и люди способны ее пережить, оказалось, что однажды заразившись ей, они уже не будут в безопасности и рискуют снова очутиться на больничной койке, пишет HealthDay.

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В исследовании, опубликованном в American Journal of Critical Care, приняли участие более 7 100 взрослых жителей США, которые проходили лечение от сепсиса в одной из бостонских больниц в период с 2008 по 2019 год. Результаты показали, что почти четверть этих пациентов (23,6%) были повторно госпитализированы в течение 30 дней после выписки.

Доцент Присцилла Хартли из Университета Августы в Афинах, штат Джорджия, соавтор исследования, подчеркнула серьезность проблемы. Она отметила, что многие пациенты, которые считались достаточно здоровыми, чтобы быть отправленными домой, или получали медицинскую помощь на дому, все равно возвращались в больницу, что указывает на значительный пробел в уходе после выписки. "Мы должны найти способы устранить разрыв между больницами и всеми условиями выписки, если хотим и дальше повышать шансы на выживание после сепсиса", — заявила Хартли в релизе Американской ассоциации медсестер реанимации.

Сепсис — это быстро развивающееся состояние, часто вызванное инфекциями, такими как пневмония или инфекции мочевыводящих путей, особенно у людей с ослабленной иммунной системой. По данным Национального института здоровья США (NIH), сепсис ежегодно поражает около 1 миллиона американцев, а смертность составляет около 20%. Результаты исследования еще раз подчеркивают важность адекватного мониторинга и ухода после выписки для предотвращения повторных инфекций, которые могут привести к дальнейшим осложнениям или смерти. В исследовании также подчеркивается, что более двух третей пациентов, повторно госпитализированных с сепсисом, пережили еще один эпизод сепсиса, причем более 30% были повторно госпитализированы несколько раз, часто из-за повторных инфекций.

Такая ситуация указывает на неадекватность существующих процессов выписки, которые не учитывают в полной мере уязвимость пациентов к повторным инфекциям, считают авторы. Исследователи выступают за более эффективное выявление пациентов с высоким риском, чтобы обеспечить им надлежащий последующий уход, необходимый для безопасного продолжения выздоровления. Помимо непосредственных выводов, данное исследование отмечает необходимость разработки системами здравоохранения более надежных стратегий наблюдения за пациентами после их выписки из больницы. Это может включать в себя более тесное сотрудничество между больницами и медицинскими учреждениями, оказывающими помощь на дому, а также повышение уровня информированности пациентов о признаках рецидива инфекции и важности своевременного обращения за медицинской помощью.

Сепсис остается одной из основных причин смерти в больницах во всем мире, несмотря на достижения в области медицинского обслуживания. Ученые выделили необходимость непрерывных исследований и совершенствования постгоспитального ухода для снижения риска повторного заболевания и повышения долгосрочной выживаемости пациентов.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.