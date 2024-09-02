Ще не кінець: учені з'ясували, що люди, які перехворіли на сепсис, схильні до смертельного ризику

Сепсис є небезпечним захворюванням, лікування якого проходить не так просто і не позбавляє від усіх його наслідків. Вчені дізналися, що один із таких наслідків може знову загнати на лікарняне ліжко хворих протягом 30 днів.

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Недавнє дослідження виявило постійні проблеми, з якими стикаються пацієнти, які одужують після сепсису — небезпечної для життя інфекції крові. Хоча вона піддається лікуванню і люди здатні її пережити, виявилося, що одного разу заразившись нею, вони вже не будуть у безпеці і ризикують знову опинитися на лікарняному ліжку, пише HealthDay.

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У дослідженні, опублікованому в American Journal of Critical Care, узяли участь понад 7100 дорослих жителів США, які проходили лікування від сепсису в одній із бостонських лікарень у період із 2008 до 2019 року. Результати показали, що майже чверть цих пацієнтів (23,6%) були повторно госпіталізовані протягом 30 днів після виписки.

Доцентка Прісцилла Хартлі з Університету Августи в Афінах, штат Джорджія, співавторка дослідження, підкреслила серйозність проблеми. Вона зазначила, що багато пацієнтів, яких вважали досить здоровими, щоб їх відправили додому, або отримували медичну допомогу вдома, все одно поверталися до лікарні, що вказує на значну прогалину в догляді після виписки. "Ми повинні знайти способи усунути розрив між лікарнями та всіма умовами виписки, якщо хочемо й надалі підвищувати шанси на виживання після сепсису", — заявила Хартлі в релізі Американської асоціації медсестер реанімації.

Сепсис — це стан, що швидко розвивається, часто спричинений інфекціями, такими як пневмонія або інфекції сечовивідних шляхів, особливо в людей з ослабленою імунною системою. За даними Національного інституту здоров'я США (NIH), сепсис щороку вражає близько 1 мільйона американців, а смертність становить близько 20%. Результати дослідження ще раз підкреслюють важливість адекватного моніторингу та догляду після виписки для запобігання повторним інфекціям, що можуть призвести до подальших ускладнень або смерті. У дослідженні також підкреслюється, що понад дві третини пацієнтів, повторно госпіталізованих із сепсисом, пережили ще один епізод сепсису, причому більше ніж 30% були повторно госпіталізовані кілька разів, часто через повторні інфекції.

Така ситуація вказує на неадекватність наявних процесів виписки, які не враховують повною мірою вразливість пацієнтів до повторних інфекцій, вважають автори. Дослідники виступають за більш ефективне виявлення пацієнтів з високим ризиком, щоб забезпечити їм належний подальший догляд, необхідний для безпечного продовження одужання. Крім безпосередніх висновків, це дослідження наголошує на необхідності розроблення системами охорони здоров'я надійніших стратегій спостереження за пацієнтами після їхньої виписки з лікарні. Це може включати в себе тіснішу співпрацю між лікарнями та медичними установами, що надають допомогу вдома, а також підвищення рівня інформованості пацієнтів про ознаки рецидиву інфекції та важливість своєчасного звернення за медичною допомогою.

Сепсис залишається однією з основних причин смерті в лікарнях у всьому світі, незважаючи на досягнення в галузі медичного обслуговування. Науковці виокремили необхідність безперервних досліджень і вдосконалення постгоспітального догляду для зниження ризику повторного захворювання та підвищення довгострокової виживаності пацієнтів.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.